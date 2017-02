JAKARTA - Setelah lulus SMA pada Juni lalu, putri sulung Barack Obama, Malia Obama memutuskan menunda kuliah (gap year) selama satu tahun. Musim gugur mendatang, cewek 18 tahun ini baru kembali melanjutkan studinya di Harvard University.

Baru-baru ini, Malia dikonfirmasi memutuskan magang di Weinstein Co, sebuah perusahaan film Hollywood ternama milik dua bersaudara Harvey dan Bob Weinstein. Beberapa film keluaran perusahaan ini, seperti The King Speech, Pulp Fiction, dan Shakespeare in Love.

Menurut rencana, Malia akan mulai magang pada Februari ini. Dia akan berkantor di Weinstein Company’s New York office untuk beberapa bulan ke depan. Di perusahaan tersebut, dia akan bergabung pada divisi marketing atau development.

Dilansir dari Huffington Post, Rabu (1/2/2017), sang ibu, Michelle Obama sudah pernah mengisyaratkan ketertarikan putrinya terhadap dunia perfilman pada saat wawancara dengan People di tahun 2012. Bahkan, pada 2015, Malia sudah pernah magang dalam serial Girls yang diperankan Lena Dunham.

Pengalaman magang lainnya juga pernah dilakoni putri mantan Presiden Amerika Serikat (AS) tersebut. Di antaranya, menjadi asisten produksi pada serial sains fiksi Extant, hingga magang di Smithsonian’s National Zoo dan salah satu rumah mode.