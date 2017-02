Garansindo Ambil Alih Penjualan Mobil Volvo di Indonesia

JAKARTA - Merek mobil premium Swedia, Volvo, kini dipasarkan di Indonesia melalui distributor tunggal Garansindo Group. Terhitung sejak Januari 2017, Garansindo bertanggung jawab penuh atas penjualan dan layanan purnajual mobil penumpang Volvo di seluruh Indonesia, setelah sebelumnya dipegang oleh Indomobil Group.

"Kami memperkenalkan partner baru kami di Indonesia yaitu Garansindo Group dan yakin bahwa kemitraan ini akan memberikan peningkatan pada pelayanan kami bagi konsumen di Indonesia serta mengembangkan bisnis kami untuk kawasan ini,” ungkap Lars Danielson, senior vice president of Volvo Car Group and CEO of Volvo Car Region Asia Pacific, Rabu (1/2/2017).

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Indomobil atas dukungannya dalam mengembangkan bisnis Volvo di Indonesia.

Setelah resmi didapuk sebagai distributor tunggal, Garansindo akan membuka showroom 3S (sales, service, spare parts) Volvo di Jakarta. Fasilitas ini akan dibangun sesuai standar Volvo Cars Retail Experience (VRE).

Garansindo Group sendiri dikenal sebagai perusahaan yang fokus memasarkan produk premium. Sejak berdiri pada 2001 hingga saat ini Garansindo sudah menjadi perpanjangan tangan beberapa perusahaan automotif premium seperti Fiat Chrysler Automobiles (FCA) yang menaungi merek Fiat, Jeep, Chrysler, Alfa Romeo, dan lainnya. Selain itu, Garansindo juga menjadi distributor motor Ducati, Zero Motorcycle, serta e-bike Italjet.