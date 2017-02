Volvo Akan Luncurkan XC90 & S90 Terbaru di Indonesia

JAKARTA - Gebrakan dibuat Garansindo Group setelah didapuk menjadi distributor tunggal mobil penumpang Volvo di Indonesia. Dua model mobil premium akan diluncurkan di Indonesia, yakni sport utility vehicle (SUV) XC90 dan sedan S90.

"Kami sangat excited untuk meluncurkan award winning products kami all new Volvo XC90 dan S90 untuk konsumen di Indonesia," ujar Jari Kohonen, vice president of region Asia Pacific Volvo Car Group, Rabu (1/2/2017). Namun belum disebutkan secara pasti waktu peluncuran dua mobil mewah itu.

Indonesia diyakini bisa memberikan kontribusi positif bagi penjualan Volvo. Pasar mobil premium di Tanah Air cukup menjanjikan. Saat ini, segmen mobil premium masih dikuasai merek Jerman, seperti Mercedes Benz dan BMW.

Satya Saptaputra, direksi dari Garansindo Group, mengungkapkan rasa optimisnyaVolvo akan memberikan kontribusi yang positif di Indonesia. Salah satu alasannya adalah merek Volvo sudah dikenal sejak lama.

"Kami bangga dengan penunjukan Garansindo sebagai mitra bisnis Volvo Cars di Indonesia. Kombinasi dari keunggulan penjualan dan layanan purnajual Garansindo dengan produk-produk Volvo Cars yang terbaik meyakinkan kami bahwa Volvo akan dapat memberikan kontribusi tinggi pada segmen kendaraan premium, terutama dengan kuatnya sejarah Volvo yang sejak lama," ujar Satya.

Di pasar SUV premium nasional, Volvo XC90 akan bersaing dengan Mercedes Benz GLE, BMW X5, dan Audi Q7. Sementara S90 berhadapan dengan Mercedes Bens E Class, BMW Seri 5, dan Audi A6.

Volvo Cars mencatat hasil penjualan terbaik dalam tiga tahun terakhir. Pada 2016, Volvo mengalami peningkatan penjualan global sebesar 6,2 persen dibandingkan dengan 2015 dengan jumlah 534,332 unit. Sementara di Asia Tenggara, penjualan Volvo tumbuh sebesar 11 persen dari tahun ke tahun.

Produk mobil premium Swedia yang berada di bawah kepemilikan perusahaan automotif China, Geely Holding, itu kini sudah dipasarkan di sekira 100 negara.