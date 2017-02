JAKARTA - Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno menggelar program 'Rabu Bersama' di Prisma Sport Club, Jalan Perjuangkan, Perum Taman Kedoya Permai, Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap dua pekan sekali untuk memaparkan visi dan misi paslon yang diusung Partai Gerindra dan PKS ini. Meski sering dilakukan, 'Rabu Bersama' kali ini diramaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang ikut menyapa muda mudi Jakarta.

Pantauan Okezone di lokasi, Rabu (1/2/2017), tamu undangan yang mayoritas anak muda Jakarta ini antusias menanti kedatangan Anies-Sandi. Ketika paslon nomor urut tiga itu memasuki ruangan yang telah disiapkan, pengunjung pun sontak berdiri dari bertepuk tangan.

Sambil menunggu kedatangan Prabowo, paslon yang setia mengenakan pakaian kemeja putih dengan celana warna coklat muda itu pun mengajak anak muda berdiskusi tentang persoalan yang ada di Ibu Kota.

Sandiaga memaparkan program unggulannya bersama pasangannya Anies. Pertama, adalah program ekonomi. Ia menilai pertumbuhan ekonomi di Jakarta tinggi, tapi minim lapangan pekerjaan.

Anies-Sandi pun menawarkan program OK OCE (One Kecamatan One Center for Enterpreneurship). Satu kecamatan akan ada pusat kewirausahaan. Selain itu, cagub yang diusung Partai Gerindra-PKS itu berkomitmen untuk menekan harga kebutuhan barang pokok atau yang dikenal dengan sembako.