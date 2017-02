JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi berjanji akan memperhatikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Saat ini, angka partisipasi pendidikan ABK masih tergolong rendah, sekira 18 persen.

Hal itu dikatakan Muhadjir saat berkunjung ke SDN Lebak Bulus 2 Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017).

"Banyak faktor kenapa angka partisipasi itu rendah. Bisa karena kekurangan sarana prasarana, bisa juga karena keengganan keluarga menyekolahkan anaknya yang ABK," kata Muhadjir dalam siaran pers yang diterima Okezone.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu berjanji akan terus memberi perhatian pada pendidikan ABK. "Ini sudah amanat negara bahwa pendidikan untuk semua dan pendidikan harus merata, berkeadilan dan antidiskriminasi," tuturnya.

Dalam kunjungannya itu, ia berkesempatan bernyanyi bersama dengan salah seorang anak berkebutuhan khusus bernama Alma Arsita Nursyarif. Bahkan siswa kelas 3 SDN Lebak Bulus 2 Jakarta Selatan itu tak pernah menyangka bakal bernyanyi bersama seorang menteri.

Sebab saat sedang latihan menyanyi untuk persiapan acara Maulid Nabi di halaman sekolah secara mendadak Muhadjir mampir dan menyaksikan sekolah inklusi itu mempersiapkan acara.

Lagu Insya Allah milik Maher Zein pun mengalun merdu dinyanyikan Caca bersama Muhadjir. "Insya Allah....Insya Allah...Insya Allah...ada jalaan," demikian penggalan lagu itu.

Nampak mata Muhadjir berkaca-kaca saat beryanyi bersama Caca. Usai bernyanyi bersama, Muhadjir mendekati Caca dan terlibat obrolan sambil sesekali menyeka matanya yang basah.

"Senang sekali. Saya bisa nyanyi dan diajak ngobrol pak Menteri," ujar Caca yang menerima sejumlah uang pembinaan dari Mendikbud. Caca adalah satu dari sekira 1,6 juta anak berkebutuhan khusus (ABK) usia sekolah.

Sebelumnya, Mendikbud menghadiri pencanangan Kemitraan 1 in 11 antara Kemdikbud, UNICEF, FC Barcelona dan Reach Out to Asia (ROTA) di SLB Pratama tal jauh dari SDN Lebakbulus 2.

Metodologi FutbolNet merupakan metode pendidikan lewat kekuatan olah raga untuk siswa ABK. Metode ini dikembangkan hasil dari kemitraan antara UNICEF, FC Barcelona, dan ROTA.

Ia mengakui penanganan ABK tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kemdikbud. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.