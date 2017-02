JAKARTA - Uni Eropa dan ASEAN memberikan beasiswa kepada 134 mahasiswa S1 dari 29 universitas di delapan negara anggota ASEAN sebagai upaya memperkuat kerja sama regional, meningkatkan kualitas, daya saing, serta internasionalisasi institusi perguruan tinggi Asia Tenggara.

Beasiswa EU Support to Higher Education in the ASEAN Region (SHARE) memfasilitasi siswa untuk belajar penuh selama satu semester di negara ASEAN. Indonesia sendiri diwakili oleh 15 mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Deputi Sekretaris Jenderal Komunitas Sosial-Budaya ASEAN Vongthep Arthakaivalvatee dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (1/2/2017), menilai skema beasiswa SHARE sangat tepat untuk membantu generasi muda berkembang, menambah pengetahuan, dan membangun jejaring.

"Mobilitas mahasiswa di ASEAN menjadi fondasi dalam membantu mahasiswa untuk memperkuat identitas ASEAN dan menghargai komunitasnya sendiri karena mereka lah yang akan menjadi pemimpin dan angkatan kerja pada masa mendatang," ujar Vongthep.

Terinspirasi dari Bologna Process dan Beasiswa Erasmus di Eropa, SHARE menginisiasi skema beasiswa untuk mendukung mahasiswa dan para calon pemimpin masa depan di ASEAN.

Melalui ASEAN, tersedia 500 beasiswa dalam empat gelombang; 400 di antaranya dialokasikan untuk mobilitas intra-ASEAN, dan 100 untuk mahasiswa ASEAN untuk belajar di Eropa.

Selain mendukung mobilitas, beasiswa ini juga dirancang untuk menguji sistem transfer kredit ASEAN (ACTS) dan sistem transfer kredit ASEAN-Eropa (AECTS), di mana kredit studi yang diperoleh di universitas lain di luar negeri, bisa dikreditkan di universitas mereka sendiri.

Sebanyak 16 mahasiswa dari 8 negara ASEAN mempelopori beasiswa SHARE di tahun 2016 lalu. Mengikuti kesuksesan dari gelombang pertama ini, SHARE membuka pendaftaran kedua dengan menerima lebih dari 300 aplikasi dari mahasiswa di ASEAN, di mana 50 persen dari aplikasi yang diterima berasal dari negara-negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) dan mayoritas pendaftar perempuan.

Setelah gelombang pertama dan kedua, SHARE akan membuka pendaftaran untuk dua (2) gelombang lagi, di 2017-2018.

Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN Fransisco Fontan menjelaskan bahwa serupa dengan program Erasmus yang berkontribusi besar dalam harmonisasi perguruan tinggi di Uni Eropa, beasiswa SHARE bertujuan menguji secara keseluruhan skema beasiswa intra-ASEAN dan sistem transfer kredit antarinstitusi perguruan tinggi di ASEAN.

"Selain pengalaman pribadi dan akademis bagi para penerima beasiswa, saya berharap beasiswa SHARE juga akan berkontribusi terhadap konektivitas ASEAN dengan membantu menciptakan hubungan antarmasyarakat," tutur Fransisco.

Diluncurkan secara resmi pada Mei 2015, SHARE adalah program bantuan senilai 10 juta euro dari Uni Eropa yang bertujuan memperkuat kerjasama regional antarinstitusi perguruan tinggi dan mahasiswa di ASEAN, serta meningkatkan internasionalisasi, daya saing dan kualitas, juga berkontribusi membangun komunitas ASEAN.