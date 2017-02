Soal Ancaman Donald Trump, PM Jepang Tepis Tekan Toyota

TOKYO - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menepis bahwa pihaknya menekan Toyota Motor terkait ancaman yang dilayangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke produsen mobil tersebut. (Baca: Donald Trump Ancam Toyota)

Dalam pernyataannya, Kamis 2 Februari 2017, seperti dikutip dari Reuters, Abe juga mengungkapkan bahwa rencana pertemuannya dengan Chief Executive Officer (CEO) Toyota Motor Akio Toyoda yang dijadwalkan digelar pada Jumat (3/2/2017) sudah direncanakan sejak berbulan-bulan lalu dan tidak terkait dengan persoalan AS. (Baca: PM Jepang Temui CEO Toyota Sebelum Bertemu Donald Trump, Ada Apa?)

Abe menegaskan dirinya juga tidak akan memberikan instruksi khusus kepada Toyota soal dinamika yang terjadi di industri automotif AS. Toyota sendiri merupakan pelaku bisnis automotif terbesar di AS. Penjualan produk Toyota di AS memberikan kontribusi besar bagi pendapatan global perusahaan keluarga tersebut.

Seperti diketahui, Presiden Donald Trump menerapkan kebijakan tegas dengan mengancam akan memberlakukan pajak masuk hingga 35 persen terhadap mobil-mobil yang diimpor dari Meksiko. Toyota berencana memproduksi mobil Corolla di Meksiko untuk kebutuhan pasar Amerika.

Langkah ini dianggap Trump merugikan negaranya. Bila Toyota memproduksi Corolla di Amerika maka bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Apalagi, mobil medium sedan itu dibuat untuk pasar lokal.

Pekan depan, Abe akan melakukan pertemuan dengan Donald Trump. Diperkirakan salah satu isu yang dibahas adalah kerja sama di bidang industri automotif kedua negara.