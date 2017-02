TOP AUTOS: Volvo "Bangkit dari Tidur"

JAKARTA – Setelah sekian lama tidak terdengar kabarnya di pasar automotif Indonesia, Volvo akhirnya "bangkit dari tidur". Merek mobil premium asal Swedia ini sekarang dipasarkan melalui distributor tunggal Garansindo Group. Sebelumnya, Volvo dipegang oleh Indomobil Group.

"Kami memperkenalkan partner baru kami di Indonesia yaitu Garansindo Group dan yakin bahwa kemitraan ini akan memberikan peningkatan pada pelayanan kami bagi konsumen di Indonesia serta mengembangkan bisnis kami untuk kawasan ini,” ungkap Lars Danielson, senior vice president of Volvo Car Group and CEO of Volvo Car Region Asia Pacific.

Lars Danielson juga mengucapkan terima kasih kepada Indomobil Group atas dukungannya dalam mengembangkan bisnis Volvo di Tanah Air.

Chief Financial Officer (COO) Garansindo Group Satya Saptaputra mengatakan, Indonesia merupakan pasar yang strategis untuk merek-merek automotif besar di dunia. Mereka berlomba untuk hadir di negara yang pertumbuhan ekonominya pada 2016 cukup diperhitungkan di dunia ini.

"Karena itulah Volvo ingin hadir kembali. Ini juga merupakan bagian dari strategi global Volvo yang kini tengah bertransformasi. Bagi Volvo sangat penting menghadirkan produk-produknya di Indonesia dengan global platform yang baru," jelas Satya.

Ia melanjutkan, fokus Garansindo bukan hanya menghadirkan produk baru, namun juga merangkul para penggemar dan pengguna Volvo yang sudah ada. Ia yakin populasi Volvo cukup banyak karena merek mobil premium Swedia ini sudah hadir di Indonesia cukup lama.

Para penggguna Volvo tersebut, lanjut Satya, perlu mendapatkan perhatian, termasuk dalam hal pelayanan purnajual. Dengan begitu, kesinambungan merek Volvo di Indonesia akan terus terjaga.

"Indonesia itu penting, tidak hanya dengan menghadirkan produk baru, tetapi juga bagaimana memerhatikan populasi Volvo yang sudah ada sebelumnya. Garansindo sudah memerhatikan hal itu sejak kami memutuskan untuk bermain di bisnis mobil premium maka yang menjadi perhatian adalah purnajual, purnajual, dan purnajual. Jadi fokus kami; pertama, menghadirkan bengkel untuk merangkul pengguna yang ada dan untuk make sure penggemar Volvo yang ada," paparnya.

Setelah resmi didapuk sebagai distributor tunggal, Garansindo Group akan membuka showroom 3S (sales, service, spare parts) Volvo di Jakarta. Fasilitas ini akan dibangun sesuai standar Volvo Cars Retail Experience (VRE). Selain itu akan mendatangkan dua produk baru yakni sport utility vehicle (SUV) XC90 dan sedan S90.

Garansindo Group sendiri dikenal sebagai perusahaan yang fokus memasarkan produk premium. Sejak berdiri pada 2001 hingga saat ini Garansindo sudah menjadi perpanjangan tangan beberapa perusahaan automotif premium seperti Fiat Chrysler Automobiles (FCA) yang menaungi merek Fiat, Jeep, Chrysler, Alfa Romeo, dan lainnya. Selain itu, Garansindo juga menjadi distributor motor Ducati, Zero Motorcycle, serta e-bike Italjet. (san)