JAKARTA – Pemerintah RI menggelar pertemuan The 3rd Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto; Menteri Hukum dan Keamanan (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly; serta Jaksa Agun HM Prasetyo. Sementara itu, perwakilan Australia dihadiri oleh Jaksa Agung Australia George Brandis.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas isu-isu dunia seperti terorisme. Isu itu di antaranya adanya tantangan yang dihadapi Indonesia dan Australia yakni ancaman terorisme, upaya menghadapi foreign terrorist fighters (FTF), menangkal pendanaan terorisme, countering violence and extremism, serta program deradikalisasi.

Ia menerangkan, dengan adanya komunikasi antara Indonesia dengan Australia ini diharapkan dapat memotong jalur pendanaan untuk teroris. "Kita memang bincangkan pendanaan terorisme dan bagaimana kita bersama Australia coba memotong jalur pembiayaan itu. Kita sama-sama yakin terorisme bisa hidup tatkala ada pembiayaan dari pihak manapun," ucapnya di Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Wiranto menjelaskan bahwa aliran dana untuk terorisme bisa datang dari mana saja. Ia pun mengaku bahwa pihaknya tekah mengantongi siapa yang menjadi dalang dari pemberian dana itu, namun Menko Polhukam enggan membeberkannya.

"Saat ini bisa mengalir dari mana saja, kami tidak terjebak saling menuduh. Tetapi kami tahu sumber sumber aliran itu dari mana. Kami kedua negara (Indonesia-Australia) terus kembangkan pemahanan sama bagiamana kita cari sumber," pungkasnya.