Lima Kesalahan Berkendara yang Dapat Meningkatkan Risiko Kecelakaan

JAKARTA - Berdasarkan data The Global Report on Road Safety yang dirilis oleh World Health Organization (WHO) pada 2015, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia sebanyak 38.279 jiwa. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga di Asia setelah China dan India yang memiliki angka kematian tertinggi.

Kecelakaan lalu lintas terjadi karena kelalaian pengendara. Berikut ini tingkah laku pengendara yang salah sehingga bisa meningkatkan risiko kecelakaan, seperti dikutip dari Cekaja, Jumat (3/2/2017):

Tidak Mengaitkan Tali Helm

Kasus tilang karena tidak memakai helm sangat sering terjadi. Helm memang alat keselamatan krusial pagi pengendara motor. Meski sudah banyak pengendara yang luka-luka bahkan sampai meninggal dunia akibat tidak menggunakan helm, tapi masih banyak pengendara yang menganggapnya seperti angin lalu.

Sudah memakai helm saja risiko cedera kepala masih mengintai, apalagi kalau tidak dikaitkan. Pilih helm berlogo SNI dan jangan lupa kaitkan dengan benar.

Salah Memberi Lampu Sein

Kesalahan sepele seperti ini bisa membuat pengendara di belakang mengerem mendadak dan akhirnya terjadi kecelakaan beruntun.

Tidak Mengatur Spion

Bagi pengendara pemula, menyeimbangkan fokus ke depan dan spion bisa menyulitkan. Jika spion ini tidak disetel dengan tepat, pengendara tidak bisa melihat motor atau mobil yang menyalip dari samping. Hal inilah yang berujung pada kecelakaan.

Menghindari Hewan yang Melintas

Memang dilema ketika sedang mengendarai mobil lalu melihat ada hewan yang melintas cepat. Di satu sisi ingin menghindari supaya tidak menabrak hewan tersebut. Di sisi lain ada banyak kecelakaan yang disebabkan karena menghindari hewan.

Mendengarkan Musik

Musik bisa membantu relaksasi dan menghilangkan kebosanan apalagi saat macet. Tapi mendengarkan musik sambil mengemudi juga bisa memicu kecelakaan. Hal ini dikarenakan musik bisa memecah konsentrasi pengendara. (san)