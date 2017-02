Marquez & Pedrosa Luncurkan Honda CBR250RR 'MotoGP', Cuma 1.000 Unit

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) selaku agen pemegang merek sepeda motor Honda di Indonesia meluncurkan all new CBR250RR Repsol Edition. Peluncuran dilakukan bersamaan dengan perkenalan Repsol Honda Team 2017 yang dihadiri dua pembalap MotoGP, Marc Marquez dan Dani Pedrosa.

Direktur Pemasaran AHM Margono Tanuwijaya mengungkapkan, sejak diluncurkan perdana pada pertengahan tahun lalu, all new CBR250RR telah menjadi trendsetter motor sport premium di Tanah Air.

"Kami sangat menghargai dukungan yang besar dari para penggemar di Indonesia untuk berlaga di MotoGP, dan limited edition yang menjadi flagship motor sport ini kami dedikasikan untuk para penggemar MotoGP," kata Margono, di sela peluncuran, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017).

Tak ada perbedaan dari sisi desain dan mesin, Honda CBR250RR edisi terbatas hanya menggunakan baju oranye dan livery sponsor layaknya tunggangan Marquez dan Pedrosa di MotoGP musim tahun ini.

"Kami hadirkan untuk pelanggan di Indonesia yang ingin merasakan sensasi performa CBR250RR Repsol Edition dengan desian motor layaknya tunggangan Marquez dan Pedrosa di MotoGP," jelas Yohanes Loman, executive vice president AHM.

Honda all new CBR250RR Repsol Edition dipasarkan dalam jumlah terbatas yakni hanya 1.000 unit dengan harga Rp72 juta on the road Jakarta.

Motor sport full fairing ini mengusung mesin 4 stroke, 8 valve, dua silinder, dengan kapasitas 249,7 cc dengan pendingin cairan dengan kipas elektrik. Tenaga yang dihasilkannya 36,8 ps pada 12.500 rpm dan torsi 22,5 nm pada 10.500 rpm yang disalurkan melalui sistem transmisi manual enam percepatan.

Di pasar nasional, CBR250RR bersaing, salah satunya dengan Yamaha YZF-R25. Motor ini diperkuat mesin 250 cc, 4 langkah, 8 valve, DOHC, berpendingin cairan. Tenaga yang dihasilkan sebesar 36 ps pada 12 ribu rpm dan torsi 22,1 nm pada 10 ribu rpm.