Luncurkan Motor Adventure, Honda Indonesia: Penggemarnya Banyak

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) selaku agen pemegang merek (APM) sepeda motor Honda di Indonesia mencoba peruntungan dengan bermain di segmen adventure.

Sebagai pemulaan, AHM meluncurkan dua produk sekaligus yaitu CRF1000L Africa Twin dan CRF250RALLY. Bisa dikatakan Honda terlambat bermain di segmen ini mengingat beberapa kompetitor seperti Kawasaki dan BMW sudah lebih dulu memasarkan produknya.

Kehadiran kedua produk tersebut bukan tanpa alasan, AHM melihat pasar di segmen tersebut ke depannya akan berkembang.

"Alasan kenapa kami masuk ke dalam pasar ini bahwa banyak sekali penggemar-pengemar di Indonesia yang menyukai motor-motor seperti ini, sehingga pasar di Indonesia juga sangat potensial. Jadi menurut saya, pasar 250 cc untuk model seperti ini juga sangat potensial," ujar Koji Sugita, marketing director PT AHM, di sela peluncuran, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017).

Direktur Pemasaran AHM Margono Tanuwijaya menambahkan, semakin banyaknya agen pemegang merek (APM) yang masuk ke segmen ini menandakan motor adventure semakin bertumbuh.

"Masuk ke adventure bahwa ke depannya segmen ini akan terus bertumbuh, mulai banyak APM masuk ke pasar ini," ungkap Margono.

Dibawa dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) dari Jepang, Honda CRF1000L Africa Twin ditargetkan terjual sebanyak 30 unit per tahun. CRF1000L Africa Twin akan hadir mulai April 2017 dengan dua pilihan warna yakni victory red dan tricolor. Tipe manual ABS dipasarkan dengan harga Rp464 juta dan tipe DCT ABS dipasarkan dengan harga Rp499 juta on the road Jakarta.

Sedangkan CRF250RALLY didatangkan dari Thailand dengan target penjualan sebanyak 30 unit per bulan. Motor ini hanya tersedia dalam satu warna yakni extreme red dan akan hadir mulai Februari 2017. Banderolnya Rp62,9 juta on the road Jakarta.