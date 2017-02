WASHINGTON DC – Buntut dari uji coba peluncuran rudal yang dilakukan Iran memicu Amerika Serikat (AS) siap menjatuhkan sanksi terhadap Teheran. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh pejabat AS.

Sebagaimana dikutip dari CBS News, Jumat (3/2/2017), pejabat AS yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan, sanksi tersebut tampaknya akan mulai diberlakukan paling cepat pada Jumat ini. Sanksi tersebut diperkirakan akan berdampak terhadap puluhan individu, perusahaan, serta badan pemerintahan Iran.

Sanksi ini dijatuhkan usai ajudan Presiden AS Donald Trump, Michael Flynn, menyatakan Iran telah mendapat peringatan usai tindakan provokasi yang dilakukan negara tersebut dengan meluncurkan rudal di luar Kota Semnan. “Iran terus mengancam teman dan sekutu AS di wilayah (Timur Tengah),” tegas Flynn.

Rencana penjatuhan sanksi juga berembus dari CEO Foundation for Defence of Democracies, Mark Dubowits, yang menuturkan bahwa AS telah membuka komunikasi dengan sekutunya di Eropa dan wilayah lainnya terkait Iran. Dubowitz menambahkan, ia juga kerap menjadi penasihat di pemerintahan dan kongres AS terkait berbagai isu Iran.