DI tengah gejolak Perang Dunia I, pada 3 Februari 1917, Presiden Amerika Serikat (AS), Woodrow Wilson mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Jerman. Keputusan ini diambil Wilson dua hari setelah Kanselir Jerman Theobald von Bethmann Hollwegg menyatakan penerapan peperangan kapal selam tak terbatas yang sangat ditentang AS.

Strategi kapal selam tak terbatas adalah sebuah taktik pertempuran di mana kapal selam menenggelamkan semua kapal yang ditemui termasuk kapal pengangkut barang dan kapal selam tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Cara perang ini bertentangan dengan serangan per prize rules di mana kapal selam terlebih dahulu muncul ke permukaan menggeledah dan menempatkan kru kapal di tempat yang aman sebelum menenggelamkan sebuah kapal dagang.

Presiden Wilson mengatakan, AS tidak memiliki pilihan selain memutuskan hubungan dengan Jerman demi menjaga harga diri dan kehormatan bangsa. Meski begitu, dia menegaskan bahwa AS tidak menginginkan adanya permusuhan dengan Jerman. Dia juga memperingatkan, Washington dapat mengumumkan perang jika Berlin melaksanakan ancamannya untuk menenggelamkan kapal AS tanpa peringatan.

Dilansir dari History, Jumat (3/2/2017), segera setelah pengumuman pemutusan hubungan diplomatik itu, Duta Besar Jerman di AS, Count von Bernstoff menerima surat pemutusan hubungan dan diminta untuk meninggalkan AS. Kapal-kapal Jerman yang berlabuh di AS juga disita dan Pemerintah AS secara resmi meminta pembebasan tahanannya yang ditahan di Jerman.

Di hari itu juga, U-boat, tipe kapal selam Jerman, menenggelamkan kapal kargo AS, Housatonic di lepas pantai Pulau Scilly. Meski seluruh awak kapal tersebut selamat, muatannya musnah. Ini terbukti menjadi sebuah kesalahan fatal bagi Jerman.

Tenggelamnya Housatonic membuat Wilson mengumumkan perang terhadap Jerman dan secara efektif menyeret AS yang sebelumnya netral ke dalam kancah Perang Dunia I. Bergabungnya AS mengubah momentum perang yang berakhir pada 11 November 1918 dengan kekalahan Jerman dan sekutunya.