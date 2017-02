BANGKOK – Pemerintah Thailand tengah gencar menargetkan perbaikan rapor proses hukum untuk kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dengan demikian, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai berharap status pelaporan human trafficking yang harus diajukan ke AS mendapat kenaikan peringkat.

“Kami yakin bahwa setiap pemerintahan akan senang, atau setidaknya merasa kagum atas apa yang kami lakukan. Kami tentu juga berharap negara ini akan dipandang secara positif,” ujar Don, seperti dinukil dari Asian Correspondent, Jumat (3/2/2017).

Militer Negeri Gajah Putih juga bersumpah akan terus menindak tegas kasus perdagangan manusia, khususnya dalam industri makanan laut nasional yang berpotensi membuahkan keuntungan hingga miliaran dolar. Meski begitu, kelompok HAM setempat melihat faktanya, masih ada jutaan imigran pekerja yang rentan kekerasan terutama bagi mereka yang bekerja di bidang perikanan, perdagangan seksual dan industri lainnya.

Menlu Thailand, Don Pramudwinai. (Foto: Reuters)

Laporan tahunan yang dimaksud adalah US Trafficking in Persons (TIP). Dalam laporan tersebut, AS bertanggung jawab mendata peringkat negara-negara di dunia berdasarkan upaya mereka memerangi tindak pidana perdagangan orang.

Isu ini menjadi salah satu fokus pemerintahan junta militer Thailand beberapa tahun terakhir. Bangkok tahun lalu memperoleh kenaikan peringkat menjadi Tier 2 “Watch List”. Naik setingkat dari 2014 yang sempat menurun ke level terendah di Strata 3 pascakudeta.

Penempatan peringkat negara-negara anti-TPPO ini ada empat, yakni Tier 1, Tier 2, Tier 2 “Watch List” dan Tier 3. Tier 1 berarti pemerintah telah secara penuh menjalankan standar minimum Undang-Undang Perlindungan Korban TPPO.

Indonesia sendiri berada di Tier 2, yang menunjukkan pemerintah belum secara penuh menjalankan standard minimum UU Perlindungan Korban TPPO, tetapi sudah melakukan upaya penanggulangan yang signifikan.

Thailand berada satu tingkat di bawah Indonesia yang berarti sama-sama belum maksimal melaksanakan UU tersebut, sudah memberikan upaya signifikan, tetapi masih ada beberapa faktor lain yang menjadi catatan. Tingkat terendah adalah Tier 3 yang dianggap masih sangat kurang dalam pemberantasan TPPO.

Pada 2016, Thailand tercatat menginvestigasi sedikitnya 333 kasus, menuntut 301 orang dan mendakwa 268 tersangka. Jumlah ini meningkat dibandingkan laporan TIP Thailand 2015 yang menyebut ada 317 kasus yang diselidiki, 242 orang dituntut dan 241 orang didakwa.

“Kami akan tetap melakukan apa yang sudah menjadi prioritas negara selama ini,” tegasnya. Di samping rumor yang mengatakan bahwa Thailand berusaha sebaik-baiknya dalam menanggulangi kasus TPPO ini demi memperbaiki hubungan dengan Washington.