WASHINGTON - Gubernur Okinawa, Takeshi Onaga, berharap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengubah kebijakan terkait relokasi pangkalan Militer AS Futenma atau Marinir Air Station ke wilayah adiministrasinya. Salah satu alasannya, kepadatan di prefektur paling selatan di Jepang tersebut.

"Saya tidak berpikir itu akan menjadi lebih buruk dari hari ini. Saya memperkirakan akan ada beberapa perubahan oleh Presiden Trump. Saya berharap ia akan membawa kita ke arah yang berbeda," ujar Onaga, saat berbicara di Sigur Center for Asian Studies di George Washington University, sebagaimana dikutip dari Japan Today, Jumat (3/2/2017).

Dalam kunjungannya ke AS, Onaga diketahui juga melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan anggota kongres Partai Republik sekaligus anggota partai oposisi, Demokrat. Pertemuan tersebut sebagai salah satu upaya untuk mencegah relokasi pangkalan Militer AS Futenma ke wilayah padat penduduk di Ginowan. Onaga secara tegas meminta AS memindahkan pangkalan Militer Funtema ke Teluk Henoko di Nago yang populasinya lebih sedikit.

"Ini bukan tentang 'Ya' atau 'Tidak'. Tapi kami tidak ingin (pangkalan Militer AS) berada di wilayah kami," tambah Onaga. Ia menyitir data, luas wilayah Okinawa adalah sekira 0,6 persen luas daratan Jepang. Tetapi, justru menjadi rumah bagi lebih 70 persen fasilitas AS di Jepang.

Selain itu, Onaga juga dilaporkan melakukan pertemuan singkat dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Rex Tillerson, ketika tak sengaja berjumpa dan sarapan bersama di sebuah hotel di Washington. Sebuah sumber mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut keduanya tidak membahas masalah pangkalan Militer AS Futenma.

Sebelumnya, Onaga menuntut pangkalan Futenma dipindahkan di luar Okinawa. Selama kunjungan lima hari ke Washington hingga Sabtu 4 Februari 2017, ia bermaksud meminta Presiden Trump untuk bisa mengabulkan permintaanya tersebut.

Relokasi pangkalan Militer AS Futenma merupakan bagian penting dari perjanjian bilateral kedua negara. Pemerintah Jepang menyatakan, relokasi Futenma ke Henoko adalah "satu-satunya solusi" untuk mencegah dampak negatif relokasi tersebut tanpa merusak aliansi Jepang-AS di tengah ketegangan regional yang dipicu oleh konflik wilayah Laut China Selatan dan ancaman rudal Korea Utara. (rav)