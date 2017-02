JAKARTA – Jajaran Polda Metro Jaya kembali menangkap salah satu tersangka kasus makar, Firza Husein. Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana itu dianggap tak kooperatif selama proses penyidikan kasus yang juga menjerat Rachmawati Soekarnoputri ini, sehingga kembali ditangkap dan langsung ditahan.

Firza pun langsung diperiksa intensif oleh jajaran penyidik Polda Metro. Bersamaan dengan penangkapan Firza, mencuat video percakapan vulgar via WhatsApp (WA), yang diduga dirinya dengan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab.

Polisi pun turut memeriksa Firza dalam pengusutan video yang berbau pornografi tersebut. Sehari setelah Firza diamankan, penyidik Polda Metro menggeledah rumahnya di Jalan Makmur, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dalam penggeledahan itu, polisi menyita seprei, bantal, guling dan televisi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa seprei, bantal, guling dan televisi itu berkaitan dengan kasus dugaan pornografi antara Firza dengan Habib Rizieq.

“Itu kaitannya dengan kasus pornografi. Ya tentunya itu bagian dari cara penyidik untuk membuktikan tentang foto itu,” kata Argo saat berbincang dengan Okezone, Jumat (3/2/2017).

Seperti diketahui, dalam video yang menjadi viral di media sosial itu, turut terdapat percakapan berbau unsur pornografi, yang diduga dilakukan Habib Rizieq dengan Firza. Tak hanya percakapan, ada juga foto vulgar diduga Firza. Foto vulgar itu dikirim ke orang yang diduga Habib Rizieq.

Terbaru, dalam video yang diberi judul 'Anonymous: the next episode of Firza Husein & Habib Rizieq', terlihat foto-foto barang yang disita dari rumah Firza. Mulai dari televisi, sprei hingga bantal. Foto barang sitaan itu disamakan dengan foto vulgar yang diduga Firza. Pasalnya di salah satu foto, ada kemiripan dari televisi yang disita.

Menurut Argo, penyitaan dari rumah Firza yang dilakukan jajaran penyidik itu semata-mata ingin membuktikan apakah foto vulgar yang diduga Firza dalam video berisi percakapan dengan Habib Rizieq ada atau tidak.

“Itu bagaian penyidik ingin membuktikan apakah foto itu ada apa tidak. Ya itu lah bagian dari cara bertindak penyidik,” tegasnya.

Sementara itu, dihubungi terspisah, kuasa hukum Habib Rizieq, Kapitra Ampera tak ingin berkomentar banyak. Pasalnya, foto yang beredar dalam video itu sepihak dan tak ada Habib Rizieqnya. Ia pun menuding ada pihak-pihak yang sengaja memainkan isu ini untuk menjatuhkan Habib Rizieq.

“Sulit untuk memberi komentar, karena itu foto sepihak. Sementra foto HR (Habib Rizieq)-nya enggak ada. Ini ada yang mainkan dan memelihara isu ini untuk maksud-maksud tertentu,” ujarnya.

Habib Rizieq sendiri sudah angkat bicara soal beredarnya video percakapan vulgar tersebut. Menurutnya, itu hanya lah fitnah belaka. Habib Rizieq mengatakan, bahwa dirinya sudah kenyang difitnah dan tak kaget dengan tudingan tersebut.

"Saya ini sudah kenyang difitnah. Difitnah beristri enam, difitnah sodomi laskar, difitnah selingkuh sama perempuan, kemudian difitnah terima sogokan Rp100 miliar, difitnah serobot tanah negara, difitnah menghina Pancasila, difitnah anti-Bhinneka Tunggal Ika, jadi udah segudang fitnah yang ada," kata Rizieq di Mapolda Metro Jaya, Selasa 1 Februari 2017.