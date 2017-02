KAMU selalu ingin melakukan yang terbaik untuk segala tugas yang kamu kerjakan di kantor? Produktivitas di tempat kerja akan terbangun apabila diawali dengan motivasi dari diri sendiri. Dengan motivasi diri, kamu bisa meminimalisir perasaaan jenuh dan stres ketika dihadapkan pada pekerjaan berat di kantor.

Berikut adalah lima cara ampuh yang bisa meningkatkan produktivitas di tempat kerja.

1. Ada yang perlu diubah dari tampilan meja kerja

Meja kerja bukan sekedar tempat kita bekerja. Kadang dalam hati kamu, pasti merasa meja kerja terlihat membosankan. Kondisi meja yang berantakan, penuh dengan kertas-kertas file, catatan-catatan kecil sampai dengan persediaan cemilan, alangkah lebih baiknya ubah tampilan meja kerja dengan menambahkan benda-benda dengan warna yang lebih menenangkan dan menyenangkan. Sehingga mood secara otomatis akan meningkat. Seperti benda-benda yang berwarna biru atau hijau. Juga, bawalah benda-benda yang bisa membangkitkan motivasi, seperti foto orang tua, keluarga, atau bahkan pasangan kamu.

2. Berbincang rekan kerja itu perlu

Berbicara sejenak dengan tim atau rekan kerja lainnya bisa membuat kamu merasa lebih semangat dalam bekerja. Kamu bisa meluangkan sedikit waktu untuk berbincang tentang pekerjaan dengan rekan atau atasan, dan kemudian mencari solusi untuk pekerjaan yang sedang ditangani dalam keadaan santai. Selain membuat kamu termotivasi, komunikasi ini akan menjalin kedekatan dan keterbukaan antar rekan kerja.

3. Sedikit rapat, tetapi banyak aksi

Waktu untuk kamu bekerja perlu diperhitungkan. Melakukan diskusi, pembicaraan, analisis, laporan kemajuan perusahaan, itu semua memang penting, tetapi kamu perlu memperhatikan pula waktu untuk mengerjakan pekerjaan. Cobalah untuk menjaga mempersingkat waktu rapat dan membahas sesuatu secara to the point sehingga kamu dan tim bisa menghemat lebih banyak waktu. Meeting less, do more!

4. Memberi reward kepada tim

Penghargaan atas apa yang telah mereka lakukan atau kerjakan pasti diharapkan semua orang, termasuk tim kamu. Coba gunakan teknik reward untuk memupuk loyalitas dari tim kamu. Berikan bonus dan promosi untuk karyawan yang telah bekerja keras dan punya banyak prestasi. Hal itu akan membuatnya lebih bersemangat dalam bekerja.

5. Memberi tugas yang berbeda-beda

Mencoba tugas atau pekerjaan yang lain merupakan hal yang tidak ada salahnya. Meskipun setiap orang telah mendapatkan tugas yang disesuaikan dengan keterampilan mereka, namun ada baiknya untuk tetap bertukar tugas antara satu dengan lainnya. Dengan mengerjakan tugas yang berbeda setiap minggunya, karyawan akan dapat menguasai banyak hal dan merasa tidak bosan.

Lima cara di atas silakan kamu coba untuk meningkatkan produktivitas kerja. Selamat mencoba!