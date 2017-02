JAKARTA - Bisnis kuliner sedang menjadi tren di kalangan masyarakat, terutama anak muda. Tak heran, mereka berlomba-lomba mendirikan kafe atau kedai dengan berbagai inovasi untuk menarik pelanggan.

Dilansir dari College Rank, beberapa kampus berikut telah meluluskan alumni yang sukses bekerja di bidang kuliner. Penasaran, berikut ulasannya.

1. The Institute of Culinary Education

Selama 41 tahun, institusi ini berhasil mencetak banyak profesional di bidang kuliner. Kampus ini menawarkan program diploma yang fokus pada ilmu pengetahuan, teknik, dan keterampilan bisnis yang diperlukan untuk menjadi seseorang yang sukses di industri. Beberapa jurusan yang tersedia, yakni culinary arts, pastry and baking arts, manajemen perhotelan, dan manajemen restoran.

2. Culinary Institute of America at Greystone

Kampus ini mengajarkan anak didiknya untuk belajar keterampilan yang dibutuhkan oleh koki kelas dunia. Lulusan kampus ini juga banyak yang sukses menjadi pakar bisnis atau bos. Lingkungan kampus yang unik membuat mahasiswa semakin semangat dalam belajar.

3. International Culinary Center

Koki terkenal, seperti David Chang, Bobby Flay, dan Christina Tosi adalah alumni dari kampus ini. Selama studi, mereka akan merasakan belajar di kelas-kelas kecil untuk belajar masakan Italia, berbisnis kuliner, hingga program unik lainnya, seperti wine studies, culinary arts, pastry arts, dan cake design.

4. Kendall College School of Culinary Arts

Kampus ini dinilai sebagai sekolah nomor satu untuk memproduksi koki berkualitas di kawasan Chicago. Program kuliner Kendall College menggabungkan semua teknik yang diperlukan bagi pelaku bisnis kuliner modern.

5. The Culinary Institute of America at Hyde Park

Kampus yang berada di sepanjang Sungai Hudson ini menyediakan program sarjana untuk jurusan ilmu kuliner, ilmu makanan terapan, dan manajemen bisnis kuliner. Sebelum lulus, para mahasiswa di sana sebagian sudah direkrut oleh berbagai industri kuliner terkemuka.