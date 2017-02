TOP AUTOS OF THE WEEK: Lahir Kembali, Volvo Siap Lepas Dua Mobil Baru

JAKARTA - Merek mobil premium asal Swedia, Volvo hadir kembali setelah sekian lama tidak ada kabarnya di pasar automotif Indonesia. Sekarang Volvo dipasarkan melalui distributor tunggal Garansindo Group. Sebelumnya, Volvo dipegang oleh Indomobil Group.

"Kami memperkenalkan partner baru kami di Indonesia yaitu Garansindo Group dan yakin bahwa kemitraan ini akan memberikan peningkatan pada pelayanan kami bagi konsumen di Indonesia serta mengembangkan bisnis kami untuk kawasan ini,” ungkap Lars Danielson, senior vice president of Volvo Car Group and CEO of Volvo Car Region Asia Pacific.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Indomobil atas dukungannya dalam mengembangkan bisnis Volvo di Indonesia.

Gebrakan dibuat Garansindo Group setelah didapuk menjadi distributor tunggal mobil penumpang Volvo di Indonesia. Dua model mobil premium akan diluncurkan di Indonesia, yakni sport utility vehicle (SUV) XC90 dan sedan S90.

"Kami sangat excited untuk meluncurkan award winning products kami all new Volvo XC90 dan S90 untuk konsumen di Indonesia," ujar Jari Kohonen, vice president of region Asia Pacific Volvo Car Group. Namun belum disebutkan secara pasti waktu peluncuran dua mobil mewah itu.

Indonesia diyakini bisa memberikan kontribusi positif bagi penjualan Volvo. Pasar mobil premium di Tanah Air cukup menjanjikan. Saat ini, segmen mobil premium masih dikuasai merek Jerman, seperti Mercedes Benz dan BMW.

Satya Saptaputra, direksi dari Garansindo Group, mengungkapkan rasa optimisnya Volvo akan memberikan kontribusi yang positif di Indonesia. Salah satu alasannya adalah merek Volvo sudah dikenal sejak lama.

"Kami bangga dengan penunjukan Garansindo sebagai mitra bisnis Volvo Cars di Indonesia. Kombinasi dari keunggulan penjualan dan layanan purnajual Garansindo dengan produk-produk Volvo Cars yang terbaik meyakinkan kami bahwa Volvo akan dapat memberikan kontribusi tinggi pada segmen kendaraan premium, terutama dengan kuatnya sejarah Volvo yang sejak lama," ujar Satya.

Garansindo Group tidak ingin setengah-setengah memopulerkan kembali merek mobil premium Volvo di Indonesia. Selain memperkuat jaringan penjualan dan purnajual, Garansindo akan menggelontorkan lebih banyak model baru di segmen mobil premium nasional.

Menurut Satya, tidak hanya produk andalan XC90 dan S90, ke depannya model-model kendaraan Volvo yang dipasarkan di negara lain juga akan didatangkan ke Indonesia.

"Kami harus hadir di Indonesia dengan produk yang juga ada di negara lain. Target kami ke depannya akan melengkapi product line up. Tapi memang tidak sekaligus. Tidak bisa semuanya langsung dibawa, ada timing-nya yang tepat," kata Satya.

Ia berharap ke depannya segmen-segmen potensial kendaraan premium akan dimasuki Volvo.

Tentunya jaringan penjualan akan diperkuat untuk menunjang kehadiran produk baru tersebut. Selain Jakarta, Garansindo juga akan mendirikan showroom di kota-kota besar. Ke depannya, Indonesia bisa menjadi pasar Volvo yang diperhitungkan, paling tidak di Asia Tenggara.

Garansindo Group sendiri dikenal sebagai perusahaan yang fokus memasarkan produk premium. Sejak berdiri pada 2001 hingga saat ini Garansindo sudah menjadi perpanjangan tangan beberapa perusahaan automotif premium seperti Fiat Chrysler Automobiles (FCA) yang menaungi merek Fiat, Jeep, Chrysler, Alfa Romeo, dan lainnya. Selain itu, Garansindo juga menjadi distributor motor Ducati, Zero Motorcycle, serta e-bike Italjet. (san)