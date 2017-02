TOP AUTOS OF THE WEEK: Marquez & Pedrosa Buka Selubung Tiga Motor Baru Honda

JAKARTA - Dua pembalap MotoGP, Marc Marquez dan Dani Pedrosa turut hadir dalam peluncuran tiga sepeda motor baru Honda di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Sepeda motor yang pertama diluncurkan yaitu all new CBR250RR Repsol Edition.

Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (AHM) Margono Tanuwijaya mengungkapkan, sejak diluncurkan perdana pada pertengahan tahun lalu, all new CBR250RR telah menjadi trendsetter motor sport premium di Tanah Air.

"Kami sangat menghargai dukungan yang besar dari para penggemar di Indonesia untuk berlaga di MotoGP, dan limited edition yang menjadi flagship motor sport ini kami dedikasikan untuk para penggemar MotoGP," kata Margono.

Tak ada perbedaan dari sisi desain dan mesin, Honda CBR250RR edisi terbatas hanya menggunakan baju oranye dan livery sponsor layaknya tunggangan Marquez dan Pedrosa di MotoGP musim tahun ini.

"Kami hadirkan untuk pelanggan di Indonesia yang ingin merasakan sensasi performa CBR250RR Repsol Edition dengan desian motor layaknya tunggangan Marquez dan Pedrosa di MotoGP," jelas Johannes Loman, executive vice president AHM.

Honda all new CBR250RR Repsol Edition dipasarkan dalam jumlah terbatas yakni hanya 1.000 unit dengan harga Rp72 juta on the road Jakarta. Di pasar nasional, CBR250RR bersaing, salah satunya dengan Yamaha YZF-R25.

Honda juga Meluncurkan motor adventure tourer CRF1000L Africa Twin dan CRF250RALLY. Motor ini mewarisi ketangguhan versi Reli Dakar-nya.

President Director AHM Toshiyuki Inuma mengatakan, meski memiliki DNA reli Dakar, CRF tidak hanya mumpuni digunakan di medan offroad, namun juga jalan perkotaan.

"CRF series menjadi juara MXGP 2016. Dan di Reli Dakar sebelumnya, Africa Twin telah menghadirkan pencapaian legendaris dan membuktikan potensi besar dari CRF450 RALLY. Africa Twin dan CRF250RALLY mewarisi kedua DNA tersebut," kata Inuma.

Sementara itu, Johannes Loman mengatakan, dilihat dari kondisi geografisnya, pasar Indonesia cocok untuk sepeda motor jenis adventure seperti CRF series.