YOGYAKARTA - Ribuan civitas kampus dari berbagai universitas berdesak-desakan saat berada di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Mereka ingin mendapat informasi beasiswa terbaru dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk meneruskan pendidikan tinggi di berbagai kampus ternama belahan dunia.

Untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini harus mempersiapkan persyaratan akademis, seperti kemampuan berbahasa asing dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Selain itu, perlu juga menentukan kampus di mana akan melanjutkan studi.

"Persiapan kemana akan melanjutkan studi itu penting, misal ingin kuliah di Australia, atau negara lain di Eropa. Menentukan negara tujuan untuk meneruskan studi ini sangat penting," kata Divisi Pengembangan LPDP Mohamad Mahdun, baru-baru ini.

Kemudian, kata dia, apa manfaat untuk pemerintah Indonesia jika meneruskan studi ke negara tersebut. Mahdun berharap penerima beasiswa LPDP memberi manfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas.

"LPDP ini kan beasiswa dari pemerintah, jadi harapan kami supaya generasi muda yang dapat beasiswa memberi kontribusi untuk negara," katanya.

Untuk mendapatkan beasiswa ini, kata dia, bukan pada masalah how to get scholarship. Namun, persaingan yang cukup banyak dalam mendaftar. Sebab, pemberian beasiswa ini menyasar pada generasi muda yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk meneruskan studi yang lebih tinggi.

Menurutnya, ada ratusan ribu pendaftar setiap tahun. Hanya saja, pemerintah melalui kementerian keuangan baru mampu membiayai sekira 5.000 mahasiswa setiap tahunnya.

Dia mengaku sebagian besar minat pendaftar masih didomisi masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa. Pihaknya mendorong putra-putri terbaik dari Sabang sampai Merauke mengikuti pendaftaran dalam memperoleh beasiswa ke universitas terbaik di dunia.

Pelaksanan LPDP Edufair 2017 ini digelar di tiga kota, yakni Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta. Pelaksanaan di Dhanapala Building, Ministry of Finance Jakarta sudah berlangsung pada 31 Januari 2017 lalu. Kemudian, pada 2 Februari 2017 lalu di Airlangga Convention Centre, Surabaya. Sementara kegiatan terakhir ini di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Dia juga menyampaikan ada sebanyak 18 ribu orang yang mendaftarkan diri secara online yang mengunjung Sportorium UMY. Sedangkan jumlah mahasiswa yang berkunjung diprediksi jauh melebihi jumlah itu dengan antrean yang begitu panjang.

"Sejak pukul 07.00 pagi tadi sudah mengantri panjang. Saya ingin melihat pameran universitas dan mencari informasi bagaimana mendapat beasiswa," kata Nurahman, salah satu mahasiswa S2 UGM Yogyakarta.

Dia ingin meneruskan studi S3 di luar negeri. Informasi beberapa universitas sudah dicari melalui internet. Dengan adanya LPDP di UMY ini dimanfaatkan dengan baik.

"Yang jelas LPDP Edufair ini sangat membantu siapapun yang ingin mengetahui bagaimana mendapatkan beasiswa, kemudian informasi tentang kampusnya," katanya yang ingin meneruskan studi di negeri kangguru.