Wajah Baru Mobilio Dongkrak Penjualan Honda pada Januari

JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) agen pemegang merek mobil Honda di Indonesia mengawali tahun ini dengan pencapaian penjualan yang positif. Secara total penjualan Honda mencapai 16.896 unit. Angka tersebut meningkat sekira 21% dari pencapaian pada Desember 2016 yaitu sebesar 13.926 unit.

Kontribusi terbesar penjualan Honda pada Januari datang dari Mobilio. Setelah hadir dengan wajah baru, Mobilio langsung mendapat sambutan yang cukup baik dari konsumen dengan mencatatkan total penjualan sebanyak 3.365 unit atau naik 67% dari penjualan Desember 2016 yaitu sebesar 2.016 unit.

Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director PT HPM dalam keterangan resminya mengatakan, ”Honda mengawali penjualan di awal tahun dengan cukup baik, khususnya untuk produk yang baru saja diperkenalkan yaitu new Mobilio. Dengan desain sporty serta fitur yang lengkap dan canggih, kami yakin new Mobilio mampu membawa sensasi baru di segmen LMPV. Kami percaya pasar automotif akan semakin berkembang melalui hadirnya beragam produk baru yang akan kami luncurkan di sepanjang tahun 2017 ini.”

Selain Mobilio, penjualan Honda pada Januari juga didukung oleh HR-V 1.5L yang membukukan penjualan sebesar 4.285 unit, dan varian 1.8L 717 unit. Sementara itu, Brio Satya meraih penjualan sebesar 2.632 unit dan Brio tipe RS 705 unit.

Dari segmen low sport utility vehicle (LSUV) Honda BR-V telah berhasil terjual sebanyak 2.528 unit. Produk Honda lainnya yaitu Jazz sebanyak 1.884 unit, CR-V 543 unit, dan sedan Civic mengawali Januari dengan penjualan 237 unit. (san)