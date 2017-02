SERANG - Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. menekankan pentingnya toleransi yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Kekuatan ini, menurut Donovan mirip dengan apa yang dimiliki AS.

Dalam kuliah umum di Pondok Pesantren Daar el Qolam, Serang, Banten, Donovan mencontohkan bentuk toleransi dengan kisah keluarganya. Pejabat AS nomor satu di Indonesia ini memiliki sebuah keluarga multikultural yang lekat dengan perbedaan ras dan agama.

"Saya dibesarkan di keluarga Katolik. Istri saya berasal dari Taiwan dan merupakan seorang penganut Budha. Dua anak saya sekarang tinggal di AS. Jadi saya percaya toleransi dan saling menghormati adalah cara hidup yang luar biasa," ujarnya, Senin (6/2/2017).

"Saya katakan kepada anak-anak saya: 'Kalian fifty British, fifty Taiwan, seratus persen AS," tambahnya.

Melalui kuliah umum itu Donovan juga menepis anggapan bahwa warga AS tidak toleran. Sebaliknya, dia mengatakan, hal itu sama sekali tidak benar.

"Kalau kalian dengar cerita tentang AS yang menyebutkan AS tidak toleran, coba ingat cerita saya. Cerita saya mirip dengan banyak jika bukan sebagian besar warga AS. AS seperti Indonesia banyak perbedaan (diversity) dan seperti Indonesia, toleransi adalah kekuatan kita," tegasnya.