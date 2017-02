SERANG - Dilantiknya Donald John Trump sebagai Presiden ke-45 AS membuka babak baru dalam Pemerintahan Negeri Paman Sam. Banyak pihak bertanya-tanya seperti apa AS di bawah pemerintahan konglomerat asal New York itu dan seperti apa hubungan AS dengan negara lain, termasuk Indonesia.

Mengenai hal ini, Dubes AS untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr mengatakan, Indonesia tetap akan menjadi mitra penting negeri AS. Selama ini, kemitraan kedua negara memang terjalin erat di berbagai bidang.

"Presiden Trump dilantik sebagai Presiden AS ke-45 pada 20 Januari. Sejak saat itu dia telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam kepemimpinannya. Meskipun saya tidak bisa memprediksi masa depan, saya yakin Indonesia tetap akan menjadi mitra strategis AS," kata Donovan saat berbicara dalam kuliah umum di Pondok Pesantren Daar el Qolam, Serang, Banten, Senin (6/2/2017).

Ayah dua anak itu mengatakan, saat ini AS adalah salah satu pengimpor besar produk-produk Indonesia. Kedua negara juga telah menjalin kerjasama di bidang energi hijau, infrastruktur, bidang penerbangan, lingkungan, pendidikan dan banyak bidang lainnya.

"Pemerintah AS akan terus berusaha meningkatkan kerjasama-kerjasama tersebut. Salah satunya dengan memperbanyak pertukaran pelajar dan jumlah mahasiswa AS yang belajar di Indonesia," imbuh Donovan.

Sejak secara resmi bertugas di Indonesia, Dubes AS untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr berkunjung ke berbagai instansi di Tanah Air sebagai salah satu upaya membangun hubungan antarmasyarakat AS dan Indonesia. Kali ini, Ponpes Daar el Qolam menjadi tujuan.

Ponpes Daar el Qolam dipilih karena merupakan salah satu ponpes terbesar di Jabodetabek dengan reputasi yang sangat baik. Ponpes Daar el Qolam juga memiliki beberapa tenaga pendidik yang lulus dari universitas-universitas di AS.

Sebelum berkunjung ke Daar el Qolam, Donovan juga sempat berkunjung ke Ponpes As Salam di Solo, Jawa Tengah, bulan lalu.