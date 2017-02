SERANG - Meski baru sebentar bertugas di Indonesia, Duta Besar AS Joseph R Donovan Jr. amat terkesan dengan pengalamannya di negara ini. Tidak hanya akan keindahan alam Nusantara, Donovan juga kagum dengan keberagaman masyarakatnya.

"Saya dua bulan berada di Indonesia. Merupakan kehormatan besar berada di sini. Kesan pertama saya soal Indonesia merupakan negara beragam dengan berbagai hal," kata Donovan menjawab pertanyaan seorang santri di Pondok Pesantren Daar el Qolam, Serang, Banten, Senin (6/2/2017).

Sejauh ini Donovan merasa terkesan dengan keindahan alam Indonesia. Kesan itu juga yang dia dapatkan setelah berkesempatan berskuba diving di Pulau Putri, Kepulauan Seribu.

"Banyak tempat indah lain di Indonesia, saya ingin ke sana" tambahnya.

Selain keindahan alam Indonesia, Islam di Indonesia juga membuat ayah dua anak itu kagum.

"Saya berdialog dengan beberapa tokoh agama di Masjid Istiqlal. Saya terkesan oleh keimanan kuat dan komitmen soal toleransi," ujar Dubes AS Joseph R Donovan Jr.

Sebelum berkunjung ke Daar el Qolam, Dubes AS Joseph R Donovan Jr juga sempat berkunjung ke Ponpes As Salam di Solo, Jawa Tengah, bulan lalu. Ponpes Daar el Qolam dipilih karena merupakan salah satu ponpes terbesar di Jabodetabek dengan reputasi yang sangat baik. Ponpes Daar el Qolam juga memiliki beberapa tenaga pendidik yang lulus dari universitas-universitas di AS.