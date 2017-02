SEATTLE – Seorang imigran Irak yang bekerja sebagai penerjemah bersyukur diizinkan kembali ke Amerika Serikat (AS). Ia bersama keluarganya sempat tidak bisa masuk ke Negeri Paman Sam akibat perintah eksekutif presiden AS yang melarang imigran dari tujuh negara tertentu masuk.

Munther Alaskry dan keluarganya sebenarnya nyaris bisa kembali menikmati AS, namun mendadak tertahan akibat dilarang masuk. Alaskry merupakan satu dari belasan penerjemah asal Irak untuk tentara AS yang dipaksa turun dari pesawat atau batal terbang usai Presiden Donald Trump melarang imigran dari tujuh negara mayoritas Muslim masuk mulai 27 Januari.

“Pada waktu itu dunia kami serasa runtuh. Kami merasa kehilangan semuanya. Kami kehilangan mimpi kami,” cerita Alaskry, sebagaimana dikutip dari Time, Senin (6/2/2017).

Alaskry pertama kali bekerja di militer AS pada 2003 ketika bertemu para marinir Negeri Paman Sam di Jalan Baghdad. Pada 2005, ia sempat melarikan diri ke Yordania setelah mendapatkan ancaman. Alaskry kemudian kembali ke Irak dan bekerja di perusahaan yang mendukung program K-9 (anjing pelacak) untuk misi AS.

Selama bertahun-tahun, Alaskry terus meminta izin visa tinggal di AS demi membesarkan anaknya di tempat yang jauh dari perang. Setelah ratusan surat elektronik dan sejumlah wawancara serta pemeriksaan medis, ia akhirnya mendapatkan telefon pada Desember 2016 yang menjelaskan visanya telah siap.

Namun ketika berada di pesawat di Turki, Alaskry dan keluarganya diperintahkan turun usai keputusan eksekutif Trump diberlakukan. Mendengar para penerjemah yang selama ini membantu AS tertahan akibat keputusan eksekutif presiden, veteran, serta pihak Kongres AS mengkritisi keputusan tersebut. Tidak lama kemudian pejabat AS mengumumkan para penerjemah akan menjadi pengecualian.

"Saya gembria datang ke AS. Saya tahu martabat orang Amerika. Saya bekerja dengan tentara Amerika. Orang Amerika adalah orang-orang hebat. Saya menyukai mereka apa pun yang terjadi," ujar Alaskry ketika ia kembali diizinkan masuk AS.