JAKARTA - Calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Salahuddin Uno menuturkan, hampir seluruh warga DKI yang ditemuinya menginginkan seorang pemimpin yang dapat mempersatukan seluruh masyarakat. Mereka juga antusias dalam menyambut hari pencoblosan.

"Berdialog dengan suasana kesederhanaan, di mana disini banyak warga yang antusias menyambut pilkada yang tinggal 9 hari lagi dan kita harapkan interaksi ini sangat rukun sangat damai dan mereka rindu dengan pemimpin yang bisa mempersatukan," katanya di Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

Selain dapat mempersatukan seluruh elemen masyarakat. Tipe pemimpin yang dirindukan masyarakat yakni pemimpin yang dapat berdiri di atas semua kepentingan.

"Masyarakat yang berdiri di atas semua kepentingan dan langsung bekerja untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi," ujarnya.

Sebab itu, Sandi mencoba menawarkan kepada masyarakat melalui program unggulannya yakni program untuk pendidikan Sandi menawarkan Kartu Jakarta Pintar plus (KJP) Plus. Dalam program itu, seluruh warga Jakarta akan menikmati fasilitas pendidikan.

Selanjutnya program penyediaan harga pokok muruah yang dikenal dengan program Harga Oke. Terakhir, program penyediaan lapangan kerja yang dikenal dengan nama OK OCE (one kecamatan, one center of entrepreneur).

"Lapangan kerja tadi diangkat mengenai out sourcing. Lalu berkaitan dengan pendidikan dan juga mereka mauanya bahwa 5 tahun ke depan program-programnya itu tinggal janji mereka inginnya konkit. Nah, program OK OCE kami bukan hanya sekadar janji, sudah bisa menunjukan hasil -hasil yang kongkret. Jadi itu yang kami harapkan di sembilan hari ke depan bisa yakinin mereka," tutupnya.