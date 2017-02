JAKARTA - Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP) di Jajaran Polda Metro Jaya akan menjadi mitra program One Kecamatan One Center For Entrepreneurship (OK OCE) milik pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan- Sandiaga Salahuddin Uno.

"Ternyata hari ini diskusinya bukan hanya permintaan dukungan dan pemberian dukungan tapi diskusinya sangat mendalami aspek dalam penyediaan lapangan kerja dan penciptaan peluang untuk putra-putri Polri yang jumlahnya sekira 32 ribu lingkungan Polda Metro Jaya diwakili oleh beberapa resor, sepakat bahwa mereka akan menjadi mitra di program OK OCE," katanya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2017).

Menurut Sandi, kesediaan mereka bergabung menjadi mitra OK OCE, karena para putra putri Polri ini ingin menciptakan lapangan kerja.

"(putra putri Polri ) Ini di level bintara ke bawah ini yang berat untuk anak putra putri bagaimana masa depan mereka untuk menjadi individu yang sukses punya usaha juga ingin sukses menciptakan lapangan kerja," tuturnya.

Dalam program OK OCE, KBPP memiliki segmen lain dengan peserta OK OCE lainnya, para putra putri Polri akan menyediakan produk jasa. Seperti jasa kemanan dan lain lain.

"Mereka akan memiliki tentunya suatu jaringan yang berbeda karena apa kata mereka sangat dekat dengan industri faktor-faktor peluang usaha yang berbasis dengan jasa keamanan dan ketertiban seperti jasa sekuriti dan lain sebagainya jadi ide-ide tadi atau aplikasi digital untuk melindungi perempuan dan anak itu bisa digarap di kemitraan dengan teman-teman KBPP," tutupnya.