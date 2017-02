JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan menanggapi kritik yang dilontarkan petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal OK OCE atau One Kecamatan One Center Entrepreneur yang dianggap tidak realistis.

Menurut Anies, untuk seseorang yang terbiasa hidup di luar pemerintahan pasti mengetahui perihal peluang usaha di tengah masyarakat. Anies pun mengatakan, pihaknya selama masa kampanye sudah mencetak 3000 pengusaha.

"Baru kampanye saja udah ada 3000. Apalagi kalau udah di pemerintahan, jumlahnya tentu akan lebih besar," ujarnya di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (6/2/2017).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengklaim bahwa program OK OCE itu sangat realistis. Terlebih, bila paslon yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS itu terpilih dalam Pilgub DKI 2017.

"Program ini sangat realistis. 75 entrepreneur setiap satu RW, saya kira itu sangat realistis sekali," tukasnya.