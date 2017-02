JAKARTA - Sidang simulasi Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB) yang dihelat oleh Harvard University menjadi ajang prestisius yang setiap tahun diikuti oleh 3.000 mahasiswa dari berbagai penjuru dunia.

Tak mau ketinggalan, 11 mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) turut ambil bagian dalam ajang yang dikenal dengan Harvard National Model United Nations (HNMUN) ini.

Keikutsertaan Unpad dalam HNMUN sendiri bukan kali pertama lantaran selama 10 tahun terakhir kampus selalu mengirimkan mahasiswa-mahasiswa terbaiknya untuk menjadi delegasi. Dalam konferensi nanti, para peserta akan membahas permasalahan global yang dihadapi beberapa negara dalam berbagai bidang.

Sebelum terpilih, delegasi terpilih Unpad telah menjalani beberapa proses seleksi, meliputi wawancara, pembuatan paper, forum group discussion (FGD), dan mini caucus. Para mahasiswa dituntut memiliki kompetensi negosiasi, berpikir kritis, dan public speaking.

Dinukil dari laman Unpad, Selasa (7/2/2017), sembilan mahasiswa yang akan berangkat, yakni Yoga Mahardika (Fisip), Agrian Ratu Randa (Fikom), Adhia Rana Kayungyun (Fikom), Albert Christiaan Londa (Fikom), Muhammad Dwika Pratamadia (FH), Ben Satrio Hutomo (FEB), Gretta Gizela (FEB), Hygea Marwany (FEB), Jeremy Juanito Lumbantobing (FEB). Sedangkan dua mahasiswa lainnya, Fathan Zuhair Farizi (FEB) dan Jessica Priscilla Suri (FH) bertindak sebagai Faculty Advisor.

Pada ajang yang dilaksanakan pada 16-19 Februari 2017 di Boston, Amerika Serikat (AS) itu, para mahasiswa Unpad akan berperan mewakili Kyrgyzstan di komite Disarmament and International Security (DISEC), Social, Humanitarian, and Cultural (SOCHUM); Special Political and Decolonization (SPECPOL); Legal; dan Special Summit on Sustainable Development. (ira)