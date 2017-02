Dua Truk Dilempar ke Laut dari Kapal Induk AS, Ada Apa ya?

WASHINGTON - Rupanya begini caranya para teknisi militer Amerika Serikat mengetes alat pelontar pesawat tempur di kapal induk. Truk mereka jadikan bahan percobaan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan alat pelontar pesawat.

Seperti diketahui, pesawat-pesawat tempur yang lepas landas dari pesawat induk mendapat bantuan alat lontar sehingga dapat take off dengan sempurna. Hal ini karena jarak landasan di kapal induk sangat pendek untuk menerbangkan pesawat secara normal.

Setidaknya ada dua truk yang dilontarkan ke laut dari Kapal Induk USS Gerald Ford. Kendaraan komersial itu dipilih karena bobotnya, meski tidak sama, namun paling tidak paling dekat dengan pesawat tempur.

Aksi para teknisi mengetes alat pelontar itu direkam menggunakan kamera telefon genggam dan diunggak di akun Twitter @spectatorindex pada 5 Februari 2017. Tidak disebutkan di mana uji coba itu dilakukan, namun yang pasti masih di sekitar dermaga.

MEDIA: Trucks launched off USS Gerald Ford aircraft carrier to test its jet catapult system pic.twitter.com/DGfETzdtaa