Tidak Punya Pesaing, Suzuki Pede Jual Ertiga Bermesin Diesel

JAKARTA - Mobil low multi purpose vehicle (MPV) merupakan segmen gemuk di pasar automotof Indonesia. Alasannya, mobil ini mampu memuat banyak orang, harganya relatif terjangkau, serta fungsional.

Sejumlah agen pemegang merek (APM) mobil pun berlomba menunjukkan keunggulan produk masing-masing dan melakukan peremajaan. Sebut saja Toyota dengan Grand New Avanza-nya, Daihatsu Great New Xenia, Honda new Mobilio, Suzuki Ertiga, Nissan Grand Livina, serta Chevrolet Spin.

Dari banyaknya pemain, hanya Suzuki dan Chevrolet yang menawarkan produk dalam dua pilihan mesin, yaitu bensin dan diesel. Namun, pada tahun lalu, General Motors Indonesia menghentikan produksi Spin di pabrik Bekasi, Jawa Barat, yang disusul beberapa bulan kemudian dengan penghentian penjualan. Kini, hanya Ertiga yang bermain sendiri di segmen low MPV diesel.

Hal tersebut membuat Suzuki percaya diri akan mampu berbicara lebih di segmen low MPV. "Kami sangat yakin bahwa Ertiga Diesel Hybrid ini mampu diterima masyarakat. Sebelum meluncurkan produk, kami selalu melakukan studi mengenai kebutuhan konsumen," ujar Donny Saputra, merketing director 4W PT SIS, di sela peluncuran Ertiga Diesel Hybrid, di Jakarta, Selasa (7/2/2016). (Baca: Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Resmi Meluncur di Indonesia)

Ia melanjutkan, mesih diesel merupakan alternatif baru bagi konsumen yang ingin low MPV yang baru dan diesel merupakan solusinya. Ditambahkannya, di saat semua kompetitor fokus ke peremajaan unit dengan melakukan perubahan desain, namun pihaknya menawarkan jantung penggerak baru.

"Yang kami tawarkan sekarang ini adalah melebihi ekspektasi konsumen. Kami tahu bahwa sekarang ini low MPV semua kompetisi masih ke arah desain dan sebagainya. Tapi saat ini kami menawarkan terobosan baru, pasar low MPV dengan mesin diesel dan hybrid," tambahnya. (Baca: Ertiga Diesel Hybrid Diimpor dari India, Suzuki Siapkan Produksi Lokal)

Dibanding kompetitor dari Amerika, terang dia, mesin diesel yang dimiliki Ertiga berbeda.

"Saya bisa pastikan mesin kami berbeda dengan mereka dan ada tambahan fitur hybrid sehingga inilah yang membuat kami yakin lebih sukses dari mereka," pungkas Donny.