JAKARTA – Israel meloloskan kebijakan baru kontroversial yang melegalkan pembangunan permukiman baru di tanah milik warga Palestina di wilayah Tepi Barat. Kebijakan kontroversial ini membuat pengamat politik internasional, Arya Sandhiyudha, buka suara.

“Saya memandang semua faksi di Palestina akan bersatu menentang kebijakan ini dan membuat proses solusi dua negara atau gencatan senjata kembali terganggu,” ujar Arya melalui rilis yang diterima Okezone, Selasa (7/2/2017).

Hal yang sama disuarakan oleh organisasi Palestine Liberation Organization (Munaẓẓamat at-Taḥrīr al-Filasṭīniyyah/PLO). Sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Selasa (7/2/2017) PLO mengklaim, kebijakan tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah Israel menghancurkan solusi politik dalam usaha damai Israel-Palestina.

Tidak hanya disuarakan oleh organisasi Palestina, tiga organisasi non-pemerintah Israel juga menentang kebijakan baru tersebut. Organisasi Peace Now, Yesh Din dan Associataion for Civil Rights in Israel menyatakan, akan membuat petisi ke Mahkamah Agung agar kebijakan tersebut dibatalkan.

“Saya menilai bahwa Pemerintah RI berdasarkan amanat konstitusi perlu membantu lobi internasional sejalan dengan sikap pemerintah dan parlemen Palestina bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, para ekstremis Israel, dan pemerintahan koalisi rasisnya telah sengaja melanggar hukum dan menghancurkan dasar-dasar dari solusi dua negara dan peluang untuk perdamaian dan stabilitas,” tutur Arya.