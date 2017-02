JAKARTA - Kuliah di Korea sedang menjadi lirikan bagi pelajar di Indonesia. Berapa sih biaya studi di Korea? Ini penting lho untuk diketahui sebelum kamu memutuskan untuk kuliah di Negeri Gingseng tersebut.

Dikutip dari laman Study in Korea, berikut rincian biaya kuliah di Korea.

Biaya pendaftaran kuliah di Korea sebesar USD50-150 atau setara dengan Rp666 ribu-Rp1,9 juta (Rp 13.328 per USD). Kemudian, siapkan USD1.200-1.500 (Rp15,9 juta-Rp19,9 juta) untuk biaya kursus bahasa Korea.

Uang kuliah di Korea sendiri bervariasi, tergantung status kampus negeri atau swasta dan bidang studi yang dipilih. Untuk kuliah di kampus negeri, mahasiswa jenjang S-1 perlu merogoh kocek USD2.000-4.500 (Rp26,6 juta-59,9 juta). Sementara uang kuliah untuk jenjang S-2 sebesar USD2.500-5.100 (Rp33,3 juta-Rp67,9 juta).

Sedangkan di kampus swasta, uang kuliah program sarjana ada di kisaran USD3.000-6.000 (Rp39,9 juta-79,9 juta) dan jenjang pascasarjana USD3.800-7.000 (Rp50,6 juta-Rp93,2 juta).

Biaya lain harus dipikirkan saat kuliah di Korea yaitu tempat tinggal. Jika memilih asrama kampus, siapkan USD300-1.000 (Rp3,9 juta-Rp13,3 juta). Biaya tersebut tergantung pilihan jumlah teman sekamar dan jumlah makan. Rata-rata biaya makan di Korea membutuhkan USD400 (Rp5,3 juta) per bulan.

Selain itu, biaya lain yang juga penting adalah asuransi kesehatan. Besaran premi rata-rata per bulan adalah USD20 (Rp266 ribu). Jangan lupa, siapkan pos khusus untuk transportasi sekira USD40 (Rp533 ribu) per bulan. Hal yang tidak kalah penting adalah internet. Jadi, pastikan sisipkan USD30 (Rp339 ribu) per bulan untuk rencana pulsa internet.