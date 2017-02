JAKARTA - Bisa meraih beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi kebanggaan tersendiri. Namun, setelah lulus nanti bukan berarti tidak ada beban.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menaruh harapan besar pada putra putri Indonesia yang telah selesai menempuh pendidikan beasiswa LPDP.

"Kami titipkan harapan. Bukan harapan kosong, tapi bagaimana mendekatkan cita-cita Indonesia menjadi negara besar. Jangan merasa Anda tidak punya beban. You are very special," katanya di hadapan para alumni penerima beasiswa LPDP, baru-baru ini.

Baginya, penerima beasiswa LPDP adalah orang terpilih yang diharapkan bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Turut membangun Indonesia dengan mengabdi kepada negara.

"Perjuangan membangun Indonesia harus terus menerus dilakukan, estafet harus berjalan terus menerus dan salah satu estafet diberikan kepada Anda," tuturnya.

Menurutnya, alumni maupun penerima beasiswa LPDP secara tidak langung sudah melanjutkan tongkat estafet untuk kembali melanjutkan pembangunan Indonesia. Maka dari itu, beban yang ditanggung pun besar.

Dia mengatakan, Indonesia akan menjadi negara besar dan bermartabat jika memiliki SDM yang mempunyai ide yang tidak terbatas. Indonesia membutuhkan ide untuk terus berkembang.

"Jangan berhenti mencintai Indonesia, Indonesia butuh ide, butuh manusia yang punya ambisi dan kepercayaan diri untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik," tukasnya.