JAKARTA - Suasana kota di Korea Selatan mungkin sudah sering kita lihat di drama-drama yang ditayangkan. Sepintas, terlihat situasi kota yang padat, namun tetap teratur. Jalanan juga tampak bersih, ditambah dengan transportasi umum yang nyaman.

Nah jika kamu memutuskan untuk kuliah di Korea, kota-kota berikut ini menjadi pilihan terbaik lantaran menjadi rumah bagi kampus ternama di sana. Dilansir dari Top Universities, berikut kota-kota pelajar yang bisa dipilih.

1. Seoul

Ibu kota negara Korea ini memiliki populasi lebih dari 10,5 juta jiwa. Seoul menjadi rumah bagi 40 universitas, termasuk Seoul National University, Korea University, dan Yonsei University. Di sini, mahasiswa akan merasakan tinggal di kota modern, lengkap dengan berbagai fasilitas pendidikan, teknologi, budaya, hingga sejarah dan desain. Beberapa jalan yang terkenal dan selalu ramai, yakni Gangnam, Hongdae, dan Dongdaemun. Jika beruntung, kamu juga bisa bertemu dengan idol K-Pop favoritmu, lho.

2. Daejon

Kota ini terkenal akan riset dan inovasinya. Beberapa kampus yang terdapat di sana, meliputi Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Chungnam National University, Woosong University, dan Korea University of Science and Technology. Daejon menduduki peringkat ke-61 dunia sebagai kota pelajar terbaik. Di sana, mahasiswa bisa mengunjungi Expo Park dan National Science Museum.

3. Pohang

Pohang University of Science and Technology (POSTECH) yang merupakan kampus terbaik ketiga di Korea berada di sini. Meski sebagian besar dipadati oleh industri, terdapat Pantai Bukbu di bagian utara yang populer di kalangan wisatawan. Di musim panas, mahasiswa juga bisa menikmati festival kembang api di Bukbu.

4. Busan

Terdapat dua kampus yang ada di kota ini, yakni Pusan National University dan Dong-A University. Busan dikenal dengan kota pelabuhan yang memiliki dialek yang khas. Suasana di kota ini bisa dibilang lebih tradisional dibanding kota-kota lainnya. Meski begitu, Busan menjadi kota terpadat setelah Seoul. Mahasiswa akan merasa puas menyantap hidangan laut di sana.