NEW YORK - Malia Obama mulai menjalani aktivitas magangnya di Weinstein Company, New York. Putri sulung mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama itu memang memilih mengisi waktu luang dengan magang sebelum melanjutkan studinya di Harvard University musim gugur mendatang.

Malia terlihat sangat menikmati aktivitas barunya sebagai anak magang. Mengenakan sneakers hitam dipadukan dengan celana jeans dan sweater, Malia tampak santai ketika tiba di kantor pada hari pertama kerja, Jumat 4 Februari 2017 .

Dilansir dari Daily Mail, Rabu (8/2/2017), di malam sebelumnya Malia sempat menghadiri pesta bersama pemain serial Girls. Namun, hal tersebut tak menjadi alasan untuk tidak bekerja di pagi harinya.

Gadis berusia 18 tahun itu kembali menjalankan rutinitasnya di awal pekan ini. Meski dengan gaya casual, Malia tetap tampak modis dan menarik perhatian. Menurut rencana dia akan magang selama beberapa bulan ke depan.

Pengalaman magang di industri film bukan kali pertama dilakoni putri dari Michelle Obama itu. Pada libur musim panas 2015 lalu, Malia juga magang dalam proses pembuatan film Girls di perusahaan yang sama. Tak heran, hal tersebut membuatnya ketagihan magang di bidang serupa.