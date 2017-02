Kembangkan Mobil Terbang, Uber 'Bajak' Ahli Penerbangan NASA

WASHINGTON - Perusahaan jasa transportasi berbasis online, Uber, ternyata belum puas hanya dengan melengkapi jajaran armadanya dengan mobil canggih tanpa sopir. Uber dilaporkan sudah merekrut seorang ahli penerbangan senior Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA), Mark Moore.

Moore merupakan ahli NASA yang mengembangkan mobil berbaling-baling seperti helikopter namun bisa digunakan di jalan umum. Idenya itu dituangkan dalam laporan tulisan yang dipublikasikan pada 2010.

Ia yakin suatu saat idenya itu bisa menjadi kenyataan. Hal inilah yang menjadi alasannya meninggalkan NASA setelah 30 tahun mengabdi lalu pindah ke Uber dan menduduki jabatan sebagai direktur penerbangan.

"Saya tidak menyangka, berada di perusahaan lain, dalam posisi yang lebih kuat, menjadi pemimpin di wilayah yang baru untuk menjadikan transportasi perkotaan vertical take off and landing (VTOL) menjadi kenyataan,” ungkapnya seperti dikutip dari Bloomberg.

Saat ini Uber memang belum membuat prototipe mobil terbang. Namun dalam laporan yang dipublikasikan pada Oktober 2016 jelas bahwa perusahaan itu memiliki visi yang radikal yakni memasukkan alat transportasi perkotaan yang bisa terbang dalam perencanaannya.

Hal inilah yang menjadi daya tarik Moore untuk bergabung ke Uber.

Nikhil Goel, head of product for advance program Uber, menyambut baik bergabungnya Moore. "Kami sangat senang Mark bergabung bersama kami untuk selanjutnya bekerja sama dengan berbagai perusahaan serta para pemangku kepentingan lain sebagai upaya kami untuk mengembangkan laporan resmi tersebut," kata Goel.