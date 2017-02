JAKARTA - Sebuah meme mengenai OK OCE (One Kecamatan One Center Entrepreneurship) yang diposting akun @nongandah sempat menjadi viral di media sosial.

Dalam meme itu digambarkan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Uno tengah memperagakan gerakan tangan OK OCE ditambahkan tangan telunjuk. Sehingga gambar itu seoalah-olah menjadi gerakan tangan yang tak senonoh.

Menanggapi hal tersebut, pasangan Sandiaga, Anies Baswedan tak ambil pusing soal meme tersebut. Ia berbesar hati untuk memberikan maaf kepada pembuatnya. "Kami akan maafkan saja, terlebih yang upload adalah perempuan," ujarnya di GOR Otista, Jakarta Timur, Selasa (7/2/2017).

Anies mengatakan, meme itu tidak patut dan tak senonoh. Meskipun itu adalah bentuk sebuah kreatifitas, tetapi Anies mengingatkan agar tetap menjaga norma dan nilai yang ada di masyarakat.

"Saya bahkan tidak tertawa sedikitpun melihatnya," tutur Anies.

Anies menyarankan agar ke depan tidak ada lagi meme yang menampilkan hal tak senonoh. "Kreatifitas itu tanpa batas tapi mari kita jaga norma agama dan adat sebagai koridor, jangan melampaui itu agar tak timbul problem ke depannya," pungkasnya.