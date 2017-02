JAKARTA – Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menyosialisasikan program unggulannya kepada para pedagang di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur. Dalam kampanyenya kali ini, cawagub yang diusung Partai Gerindra dan PKS tersebut ditemani Ustadz Solmet.

Kedatangan Sandi diserbu para pedagang dan pembeli di pasar tersebut. Tak ayal mereka berebut salam dan foto bersama dengan Sandiaga. Tak hanya itu, teriakan dukungan pun ramai terdengar di Pasar Klender.

"Satu putaran nomor tiga menang. Nomor tiga menang. Hidup Pak Sandi," teriak pembeli dan pedagang di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Rabu (8/2/2017).

Dalam kampanyenya, Sandiaga memaparkan program unggulannya. Program pertama menyasar ekonomi. Ia menilai pertumbuhan ekonomi di Jakarta tinggi, tapi minim lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu, Anies-Sandi punya program OKE OCE, yaitu One Kecamatan One Center for Enterpreneurship. Di setiap satu kecamatan akan ada pusat kewirausahaan. Selain itu, Sandi berkomitmen menekan harga kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako).