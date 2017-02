JAKARTA – Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Salahudin Uno, tidak mempermasalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kembali aktif menjadi Gubernur DKI pada Senin 13 Januari 2017.

"Enggak, enggak (takut). Buat saya, warga (Jakarta) sudah pada dewasa," katanya di Kampung Berlan l, Jalan Kastrian V RT 017 RW 03, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (8/2/2017).

Sandi menuturkan, warga Jakarta membutuhkan pemimpin yang dapat membantu menyelesaikan persoalan, salah satunya masalah ekonomi dan lapangan pekerjaan.

Oleh karenanya, Sandi dan pasangannya, Anies Rasyid Baswedan, menawarkan program One Kecamatan One Centre Entrepreneurship (OK OCE). Program tersebut membantu masyarakat DKI untuk memulai usaha dengan bantuan monitoring dari pemerintah. "Warga Jakarta saat ini membutuhkan lapangan pekerjaan dan akses pendidikan," ujarnya.

Sandi juga mengingatkan Ahok agar adil saat kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Hati-hati dengan kepemimpinan. Karena dengan kepemimpinan, bisa menghadirkan perpecahan dan pengotak-ngotakan," tutupnya.

Cawagub Sandiaga Uno di Matraman. Foto Heru Haryono/Okezone