YOGYAKARTA - Panitia Pendidikan Dasar (Diksar) Mapala Universitas Islam Indonesia (UII) harus menerima sanksi berat. Sedikitnya, sembilan mahasiswa yang terlibat dalam The Great Camping ke-37 itu di-drop out (DO) oleh pihak kampus.

Keputusan tersebut resmi diambil setelah sidang Senat UII digelar pada Selasa, 7 Februari 2017. UII juga menskors 10 mahasiswa lainnya, dengan hukuman yang bervariasi mulai 2 sampai 3 semester.

"Sanksi ini sudah sesuai dengan peraturan disiplin kemahasiswaan," kata Direktur Direktorat Humas UII Karina Utami Dewi, Selasa (7/2/2017).

Menurut Karina, para mahasiswa yang terkena sanksi itu tinggal menanti proses administrasi. Pun demikian, pihak UII juga akan berkomunikasi dengan orang tua. Untuk sanksi akan dimulai pada awal semester baru yakni bulan Maret mendatang.

"Untuk mahasiswa yang diskors, masih kita komunikasikan dengan orangtua sekaligus proses administrasi,"ujarnya.

Selain itu, pihak universitas juga membekukan Unit kegiatan mahasiswa (UKM) Mapala UII atau Unisi sampai batas waktu yang belum ditentukan. "Sudah ada SK rektor bulan Januari soal pembekuan (Mapala Unisi)," tandasnya.

Perlu diketahui, Diksar ke-37 Mapala UII menewaskan tiga mahasiswa. Ketiga mahasiswa yang tewas usai kegiatan Diksar Mapala UII itu, yakni Muhammad Fadhli (Teknik Elektro); Syait Asyam (Teknik Industri) dan Ilham Nur Padmy Listiaadi (Fakultas Hukum).