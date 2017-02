Moge MV Agusta New Brutale 800 Diboyong ke Indonesia

JAKARTA - MV Agustas new Brutale 800 resmi hadir di pasar sepeda motor premium Indonesia melalui distributor resmi PT Motor Varese Indonesia. Peluncurannya dilakukan di Jakarta pada Rabu 8 Februari 2017 malam. Motor ini merupakan varian tertinggi dari keluarga Brutale.

MV Agusta begitu serius mengembangkan Brutale 800 sehingga tak heran jika pengembangannya menghabiskan waktu beberapa tahun. Perubahan dari hasil pengembangan tersebut bisa dilihat dari desain ulang bodi yang menawarkan kenyamanan, di antaranya tank seat junction yang ramping. Sementara sektor pacu dibuat lebih kalem dari versi sebelumnya.

“MV Agusta new Brutale 800 adalah produk hasil dari riset selama bertahun-tahun dan telah didesain ulang secara keseluruhan baik eksterior maupun mesinnya. The new Brutale 800 yang kami luncurkan ini adalah varian paling seksi yang efektif digunakan di jalan, namun tetap memiliki performa sport yang kuat dibandingkan seri-seri sebelumnya," ungkap Chairman PT Motor Varese Indonesia, William H Tarjanto.

MV Agusta new Brutale 800 mengusung mesin tiga silinder berkapasitas 798 cc dengan counter rotating crankshaft yang meningkat torsi hingga 25 persen. Mesin juga dilengkapi dengan slipper clutch hydrolik dan electronically assisted shift (EAS) 2.0 up and down gear shift yang dikelola oleh sistem MVICS terbaru.

Namun tenaga mesinnya dikurangi menjadi 116 hp dari versi sebelumnya 125 hp, untuk menyesuaikan dengan regulasi emisi Euro4. Sementara torsi maksimumnya justru meningkat 25 persen menjadi 83 nm pada 7.600 rpm.

Motor yang bersaing dengan Ducati Monster 795 ini merupakan model perayaan ulang tahun ke-15 Brutale series.

Di pasar Indonesia, MV Agusta new Brutale 800 dibanderol dengan harga Rp530 juta off the road.