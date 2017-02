JAKARTA - Menghadapi debat kandidat terakhir, calon wakil gubernur nomor urut 3, Sandiaga Uno, akan mengangkat permasalahan penyandang disabilitas di Jakarta.

Hal itu ia sampaikannya ketika berkampanye dengan memberikan pelatihan One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE) kepada komunitas disabilitas di Jalan Kepodang, Manggarai, Jakarta Selatan.

"Persoalan disabilitas dan difabel ini tentu pasti akan kita angkat dalam debat besok," katanya di lokasi, Kamis (9/2/2017).

Sandi menuturkan, persoalan disabilitas bukan hanya perkara membangun infrastruktur untuk para difabel semata. Melainkan kesetaraan peluang dan kesempatan yang sama untuk akses ekonomi juga diperlukan.

"Disabilitas bukan hanya infrastruktur, tapi kesetaraan peluang usaha, kesempatan yang sama," terangnya.

Sandi mencotohkan, para komunitas difabel memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan perekonomian yang produktif. Ada yang sebagai pedagang kecil, penjual jasa reparasi elektronik, bisnis katering. "Nah, ternyata para difabel juga ikut menyumbangkan untuk ekonomi kita juga," katanya.

Karena itu, Sandi berkomitmen jika dirinya terpilih nanti akan membuka seluas-luasnya akses peluang usaha untuk para penyandang disabilitas agar setara dengan masyarakat normal lainnya.

Selain itu, Sandi juga mendapat keluh kesah dari para difabel, soal kesulitan akses transportasi yang seringkali dialami para penyandang disabilitas.

"Tadi banyak yang curhat sama saya, kalau mau parkir susah sering ditolak karena motornya kan roda tiga. Kita komitmen untuk atasi itu. Intinya moda transportasi jangan lagi ada yang getarannya keras dan harus ramah terhadap kaum difabel," pungkasnya.