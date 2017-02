JAKARTA - Komisioner KPU DKI, Muhammad Fadlilah mengungkapkan, saat ini seluruh item logistik yang akan digunakan untuk pemungutan suara pada Pilgub DKI 2017 telah selesai didistribusikan ke KPU kabupaten/kota.

"KPU DKI Jakarta pastikan seluruh item logistik untuk Pilkada DKI Jakarta sudah selesai diproduksi dan didistribusikan ke KPU kabupaten/kota," katanya di Gedung KPU DKI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2017).

Saat ini, sambungnya, seluruh item logistik itu telah dikirimkan ke lima kota administratif yang ada di Ibu Kota jelang pemungutan suara pada 15 Februari 2017.

"Informasi terkini, logistik yang terkirim adalah formulir C berhologram dan formulir C tanpa hologram sebanyak 13.023, (TPS) dikali dua serta formulir C 1 Plano berhologram sebanyak 13.023 lembar," pungkasnya.