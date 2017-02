YOGYAKARTA – Kuasa hukum kasus panitia TGC 37 Mapala UII, Achiel Suryanto, menyesalkan keputusan senat Universitas Islam Indonesia (UII) mengeluarkan atau drop out (DO) sembilan orang panitia pendidikan dasar (diksar) Mapala UII yang dinamai The Great Camping (TGC) 37.

"Saya prihatin putusan pimpinan universitas besar selevel UII kok mendahului putusan pengadilan. Padahal di UII ada fakultas hukum yang kepada mahasiswanya diajarkan soal asas-asas hukum," kata Achiel saat dihubungi Rabu 8 Februari 2017.

Ia menyatakan, bagi pihaknya, kasus hukum masih berjalan di kepolisian. Ia menilai, seharusnya senat menunggu keputusan inkrah pengadilan sebelum mengambil keputusan.

"Kenapa tidak menjatuhkan sanksi berupa skorsing dulu sambil menunggu putusan pengadilan," sesalnya.

Keputusan mengeluarkan sembilan mahasiswa itu resmi diambil usai pelaksanaan sidang senat UII pada Selasa 7 Februari 2017. UII juga menskors 10 mahasiswa lain dengan lama hukuman bervariasi, mulai 2 dan 3 semester.

"Sanksi ini sudah sesuai dengan peraturan disiplin kemahasiswaan," kata Direktur Direktorat Humas UII Karina Utami Dewi.

Para mahasiswa yang terkena sanksi itu tinggal menanti proses administrasi. Pihak UII juga akan berkomunikasi dengan orang tua. Sanksi akan diberlakukan pada awal semester baru yakni Maret.

"Untuk mahasiswa yang diskors, masih kita komunikasikan dengan orangtua sekaligus proses administrasi," bebernya.

Selain itu, pihak universitas membekukan Unit kegiatan mahasiswa (UKM) Mapala UII atau UNISI sampai batas waktu yang belum ditentukan. Hal ini

"Sudah ada SK rektor bulan Januari soal pembekuan (UNISI)," katanya.

Sebelumnya, dalam rilis disebutkan pemberian sanksi ini agar tidak mengganggu proses penyidikan oleh kepolisian. Namun, pihaknya tidak memublikasikan identitas mahasiswa yang diberikan sanksi berat maupun sedang.

Sekadar diketahui, Diksar ke-37 Mapala UII menewaskan tiga mahasiswa. Ketiga mahasiswa tersebut adalah usai kegiatan Diksar Mapala UII, yakni Muhammad Fadhli (Teknik Elektro); Syait Asyam (Teknik Industri); dan Ilham Nur Padmy Listiaadi, (Fakultas Hukum).

Selain itu, sebanyak 14 peserta diksar Mapala UII harus menjalani perawatan di RS Jogja Internasional Hospital (JIH) usai mengikuti acara tersebut.

Polres Karanganyar menetapkan dua tersangka yakni M Wahyudi alias Yudi alias Kresek dan Angga Septiawan alias Waluyo. Keduanya sudah ditahan.