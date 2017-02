JAKARTA - Kampus di Inggris kembali menawarkan beasiswa bagi mahasiswa internasional. Kali ini, tawaran berasal dari University of Manchester untuk calon doktor.

Beasiswa riset tersebut diberikan di School of Arts, Languages and Cultures, School of Environment, Education and Development, School of Law, Manchester Business School, dan School of Social Sciences di University of Manchester. Para mahasiswa yang ingin mendapat gelar PhD bisa memilih berbagai program dari fakultas-fakultas tersebut.

Beasiswa ini terdiri atas tiga skema. Pertama, beasiswa penuh yang menanggung biaya kuliah dan hidup. Kedua, beasiswa parsial yang hanya menanggung salah satu biaya kuliah atau hidup. Ketiga, beasiswa penghargaan bagi mereka yang tidak membutuhkan dana kuliah, tetapi ingin mengikuti pelatihan atau seminar.

Sebelum mengajukan beasiswa, pastikan kamu telah mendapat penawaran melanjutkan studi dari University of Manchester. Beasiswa akan menilai kemampuan bahasa Inggris pelamar dan riset yang diajukan. Selain itu, mereka juga harus memiliki prestasi akademis yang bagus di jenjang sebelumnya.

Pelamar bisa mengunduh formulir mendaftaran dan melengkapinya di laman University of Manchester. Batas akhir pendaftaran beasiswa ini adalah 10 Maret 2017.

Selamat mencoba!