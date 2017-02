Mobil Jepang Laku di AS tapi Mobil AS Tak Populer di Jepang, Ini Buktinya

WASHINGTON - Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Jumat (10/2/2017) akan membahas isu perdagangan kedua negara.

Defisit ekspor-impor antara AS dan Jepang semakin lebar dan sektor automotif merupakan penyumbang terbesar dari defisit perdagangan itu.

Penyebabnya, produsen mobil Jepang semakin menguasai pasar AS, sementara tidak dengan produsen asal AS. Bahkan, penjualan mobil AS di Jepang semakin menurun dari tahun ke tahun.

Produsen AS hanya bisa menjual 13 ribu mobil di Jepang sepanjang 2015 dan 2016. Itu pun, tiga perempatnya dikuasai oleh merek Jeep yang berada di bawah Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Bahkan, Ford Motor memutuskan hengkang dari Jepang karena hanya mampu menjual 2.400 mobil sepanjang 2016.

Data Kementerian Perdagangan AS pekan ini, seperti dikutip dari Reuters, menyebutkan defisit perdagangan AS dengan Jepang pada 2016 mencapai USD68,9 miliar. Dari jumlah itu, USD52,6 juta di antaranya berasal dari kendaraan dan komponen.

Sebagai perbandingan juga, produsen mobil Jepang menguasai lebih dari 90 persen total pasar kendaraan di negaranya. Sangat jomplang dengan kondisi di AS, di mana produsen mobil lokal, yakni General Motors, Ford Motor, dan FCA, hanya menguasai 45 persen dari total pasar. Padahal AS merupakan pasar kendaraan terbesar kedua di dunia setelah China.

Penjualan total kendaraan di AS sepanjang 2016 mencapai 17,55 juta unit atau naik tipis 0,4 persen dibandingkan pada 2015. Sedangkan penjualan mobil di China sepanjang 2016 mencapai 24,4 juta unit.

Menurunnya penguasaan pasar oleh produsen kendaraan AS sudah terjadi sejak 1980-an. Saat itu, produsen Jepang mulai meningkatkan investasi untuk membangun pabrik-pabrik baru, bahkan sampai saat ini masih berlangsung.

Sebagai contoh, sepanjang 2016, 56 persen dari produk Toyota yang terjual di AS diproduksi secara lokal, sisanya diimpor dari berbagai negara, seperti Jepang dan Meksiko. Di AS, Toyota mempekerjakan 34 ribu orang.