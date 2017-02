COLLINGWOOD – Kematian aneh terjadi di Selandia Baru. Lembaga Konservasi (DOC) setempat menemukan 416 ekor paus pilot terdampar di Farewell Spit di Collingwood, Golden Bay. Lebih dari 70% terkulai tak bernyawa menjelang fajar pada Jumat 10 Februari waktu setempat. Jumlah ini diyakini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah.

Seperti disunting The Guardian, Jumat (10/2/2017), puluhan staf konservasi dan sukarelawan pagi ini dikerahkan ke lokasi penemuan. Mereka terus berupaya menyelamatkan sisa 100 ekor paus yang masih bernafas.

Saking daruratnya situasi ini, pemerintah mengimbau warga lokal untuk meliburkan diri sejenak dari sekolah dan pergi ke tempat kerja. Mereka diminta untuk segera menuju ke pantai, membawakan handuk, ember dan seprei guna membuat mamalia-mamalia laut nyaris punah itu tetap dingin, tenang dan basah.

Ketua tim konservasi Takaka, Andrew Lamason mengaku kebingungan dengan fenomena ini. Dia belum mendapatkan petunjuk sama sekali mengenai penyebab para paus tersebut mendamparkan diri mereka sendiri ke pantai pada waktu seperti sekarang.

Golden Bay di Selandia Baru terkenal dengan kedangkalannya. Banyak hewan, apalagi sebesar paus yang sekali terdampar di pantai ini, akan kesulitan untuk berenang lagi ke tengah laut.

Cape Farewell is a headland in New Zealand 400 pilot whales who have become stranded at Farewell Spit in Golden Bay. pic.twitter.com/6CEaCwe6Qo— Tony (@Tonylean) February 9, 2017